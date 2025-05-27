Putin'in sağ kolu Medvedev'den Ukrayna'ya ve Batı'ya skandal haritalı tehdit

Rus lider Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen eski Başkan Dmitriy Medvedev, Telegram'da paylaştığı haritayla hem Ukrayna'ya hem Batı'ya adeta gözdağı verdi. Medvedev'in paylaşımında, Ukrayna'nın neredeyse yüzde 90'ı Rusya'nın 'tampon bölgesi' olarak gösterildi.

Şimdilerde Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdüren eski Başkan Dmitriy Medvedev yine tehditkar açıklamalarıyla ön plana çıktı. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerini göz ardı eden Medvedev, Telegram kanalında yaptığı bir paylaşımla hem Ukrayna'ya hem de Batı ülkelerini tehdit etti.

''TAMPON BÖLGE BÖYLE GÖZÜKEBİLİR''

Medvedev'in paylaştığı haritada Ukrayna'nın neredeyse tamamının Rusya tarafından 'tampon bölge' olarak işaretlendiği görüldü. Paylaşıma ise "Banderacı rejime askeri yardımlar devam ederse tampon bölge böyle gözükebilir" yazdı.

Yaptırımlara karşı çektiği restlerle gündem olan Medvedev bu kez Batı'dan gelen uzun menzilli silah tehditlerine karşı önlem alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Medvedev bu sözlerle sadece Ukrayna'yı değil Batı'yı da hedef aldığını açıkça belirtti.

TEHDİTLER BATI'YA İŞLEMİYOR

Öte yandan Medvedev'in tehditlerine rağmen Almanya, Başbakanı Friedrich Merz, Batılı güçlerin Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ve bunun Kiev'in Rusya içindeki askeri hedefleri vurmasına olanak sağladığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı.