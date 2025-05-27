Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Putin'in sağ kolu Medvedev'den Ukrayna'ya ve Batı'ya skandal haritalı tehdit

Rus lider Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen eski Başkan Dmitriy Medvedev, Telegram'da paylaştığı haritayla hem Ukrayna'ya hem Batı'ya adeta gözdağı verdi. Medvedev'in paylaşımında, Ukrayna'nın neredeyse yüzde 90'ı Rusya'nın 'tampon bölgesi' olarak gösterildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 09:46

Şimdilerde Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdüren eski Başkan Dmitriy Medvedev yine tehditkar açıklamalarıyla ön plana çıktı. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerini göz ardı eden Medvedev, Telegram kanalında yaptığı bir paylaşımla hem Ukrayna'ya hem de Batı ülkelerini tehdit etti.

Putin'in sağ kolu Medvedev'den Ukrayna'ya ve Batı'ya skandal haritalı tehdit

''TAMPON BÖLGE BÖYLE GÖZÜKEBİLİR''

Medvedev'in paylaştığı haritada Ukrayna'nın neredeyse tamamının Rusya tarafından 'tampon bölge' olarak işaretlendiği görüldü. Paylaşıma ise "Banderacı rejime askeri yardımlar devam ederse tampon bölge böyle gözükebilir" yazdı.

Putin'in sağ kolu Medvedev'den Ukrayna'ya ve Batı'ya skandal haritalı tehdit

Yaptırımlara karşı çektiği restlerle gündem olan Medvedev bu kez Batı'dan gelen uzun menzilli silah tehditlerine karşı önlem alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Medvedev bu sözlerle sadece Ukrayna'yı değil Batı'yı da hedef aldığını açıkça belirtti.

Putin'in sağ kolu Medvedev'den Ukrayna'ya ve Batı'ya skandal haritalı tehdit

TEHDİTLER BATI'YA İŞLEMİYOR

Öte yandan Medvedev'in tehditlerine rağmen Almanya, Başbakanı Friedrich Merz, Batılı güçlerin Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ve bunun Kiev'in Rusya içindeki askeri hedefleri vurmasına olanak sağladığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus lider Putin'e suikast girişimi: Çok sayıda Ukrayna İHA'sı helikopterini hedef aldı
Trump'tan Putin'i kızdıracak sözler: Hiç hoşuma gitmiyor!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.