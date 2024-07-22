Kahraman babanın acı sonu: İkizlerini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

22 Temmuz 2024 15:11 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:35

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde bulunan Carlton tren istasyonunda ikizlerin olduğu içinde olduğu bebek arabası tren raylarına düştü. İki yaşındaki ikizlerin babası, çocukları kurtarmak için raylara atladı. Fakat kahraman baba, bir kızını kurtarabildi, bir kızı ise kendisiyle beraber hayatını kaybetti.

Kahraman babanın kimliği belli oldu, adının Anand Runwal olduğu açıklandı. Olay esnasında eşi Poonam'ın da yanlarında olduğu belirtildi.

İkili, Hindistan'dan Avustralya'ya 2023 yılının ekim ayında taşınmıştı. Kuzey Sidney'de bilişim alanında çalışan kahraman babanın şirketi, olayın ardından şu açıklamada bulundu:

"Pazar günü meslektaşımızın ve küçük çocuğunun trajik ölümü karşısında derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Dualarımız eşi, diğer çocuğu, tüm ailesi ve iş arkadaşlarıyla birlikte. Bu kederli dönemde, ailesine mümkün olan her türlü desteği sağlayacağız ve yerel makamlarla temas halinde olacağız.''

TRENİN DURMA İHTİMALİ YOKTU

Yaşanan trajediye tanık olan Lauren Langelaar, gördüklerini Daily Mail Australia'ya anlattı:

"Anneye yardım etmek için dışarı koştum çünkü raylara bakarken çığlıklarını duyabiliyordum. Her şey çok hızlı oldu. Peronda, trenin altında kalan çocuklarına ve kocasına seslenmeye çalışan anneye yardım ediyordum.''

Langelaar, kazadan kurtulan küçük kızın üzerinde 'neredeyse hiç çizik' olmadığını belirtti.

Görüntülerde, birisinin el sallayarak makinisti uyarmaya çalıştığı, ancak lokomotifin o istasyonda durmayacağını, dolayısıyla zamanında durdurulma şansının bulunmadığı belirtildi.

RÜZGAR BEBEK ARABASINI RAYLARA İTTİ

NSW Polis Müfettişi Paul Dunstan, babanın çocuk arabası raylara düştüğünde 'çok kısa bir süreliğine' ellerini arabadan çektiğinin görüldüğünü söyledi. Dunstan, polisin çocuk arabasının yuvarlanmasına neyin sebep olduğunu araştırdığını ve bunun 'rüzgar esintisi' olabileceğini söyledi.

Polis müfettişi, "Yaptığı bir babanın kahramanca bir hareketiydi ve bu, onun hayatına mal oldu" dedi.