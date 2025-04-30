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 | Berrak Arican

Kalbi vücudunun dışında doğan bebek için çığır açan operasyona imza atıldı

Şimdilerde 7 yaşında olan Vanellope Hope Wilkins, kalbi vücudunun dışında doğan bir bebek olarak 8 milyonda birlik bir ümidi yendi. Wilkins, çığır açan bir operasyonla sağlığına kavuştu.

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Kalbi vücudunun dışında doğan bebek için çığır açan operasyona imza atıldı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 13:36

İngiltere'de dünyaya gelen Vanellope Hope Wilkins, ultra nadir bir hastalıkla dünyaya geldi. Wilkins'in kalbi vücudunun dışında doğdu. Anne karnında fark edilen hastalıkla anne Naomi Findlay'e kalbin kısmen ya da tamamen göğüs kafesinin dışında yer aldığı söylendi. Henüz doğmamış bebeğe ektopia kordis teşhisi konuldu.

Aileye 'hiçbir umut olmadığı' söylendi ve hamileliği sonlandırma tavsiye edildi. Fakat anne Naomi ve baba Dean, umutlarını yitirmediler ve Vanellope sezaryenle dünyaya geldi.

Kalbi vücudunun dışında doğan bebek için çığır açan operasyona imza atıldı

ÇIĞIR AÇAN OPERASYON İÇİN 7 YIL BEKLENDİ

Doktorlar, dünya çapında bu hastalığa yakalanan bebeklerin sayısının çok az olduğunu, İngiltere'de ise bir ilk olduğunu söyledi. Leicester Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakfı uzmanları, doğumundan itibaren Vanellope'nin gelişimini izledi ve onu çığır açıcı bir operasyona 7 yılda hazırladılar.

Kalbi vücudunun dışında doğan bebek için çığır açan operasyona imza atıldı

Geçtiğimiz günlerde Vanellope, büyüyen kalbini korumak için kaburgalarını kullanarak göğsünü yeniden yapılandırmak amacıyla sekiz saat süren bir operasyon geçirdi. Anne Naomi, en zor kısmının ameliyattan önce veda etmek olduğunu söyledi. Ameliyatın ardından gülen yüzlerle sağlık görevlilerinin kendilerine doğru yürüdüklerini gördüğünde içinin rahatladığını söyleyen Naomi, "Vanellope bana her gün ilham veriyor, o güçlü ve cesur, onunla gurur duyuyorum." dedi.

Kalbi vücudunun dışında doğan bebek için çığır açan operasyona imza atıldı

''ONUN KALBİNİ KORUMAK İÇİN ORADA BULUNAN EKİPTEYDİM''

Ameliyat, Leicester Royal Infirmary'de bulunan East Midlands Konjenital Kalp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vanellope'un, kalp-akciğer makinesine bağlanması işlemi, ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) makinesi olarak adlandırılan, kalp ve akciğerlerin işlevlerini geçici olarak üstlenen tıbbi bir cihazla gerçekleştirildi.

Bu, tıbbi ekibin kalbini ince bir deri tabakasından dikkatlice ayırmasına ve kaburgaların iki taraflı osteotomisini gerçekleştirmesine, böylece öne doğru 'gerilmesine' ve göğsünün sağlam bir şekilde yeniden yapılandırılmasına olanak sağladı.

Kalbi vücudunun dışında doğan bebek için çığır açan operasyona imza atıldı

Ekipte çocuk cerrahisi uzmanı Nitin Patwardhan ve konjenital kalp cerrahisi uzmanı Ikenna Omeje de yer aldı. Omeje, "Vanelope doğduğunda yedi yıl önce oradaydım, onun kalbini korumak için orada bulunan ekibin bir parçasıydım. O günden beri göğsü kapatıp kalbini korumak için doğru fırsatı bekliyorduk. Bu noktaya gelmek zorlu bir süreçti ve uzun bir yolculuktu, ancak başarılı olduğunuzu bilmenin verdiği tatmin duygusu çok özel. Yardımcı olabildiğim için mutluyum." dedi.

Kalbi vücudunun dışında doğan bebek için çığır açan operasyona imza atıldı
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Sıkça Sorulan Sorular

Ektopi kordis nedir?
Ektopi kordis veya ektopik kalp, kalbin anormal bir şekilde kısmen veya tamamen göğüs kafesinin dışında yer aldığı doğuştan gelen bir malformasyondur. Ektopik kalp, boyun, göğüs veya karın dahil olmak üzere çeşitli anatomik konumlarda bulunabilir.
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