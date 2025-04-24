Kalkıştan hemen önceki sözleri tehdit sayıldı! 'Şakacı' kadın, kara listeye alındı

Endonezya'da 'şakacı' bir yolcu, uçaktan atıldı ve kara listeye alındı. Uçağın kalkmasından hemen önce kabin görevlisine yaptığı 'şaka' nedeniyle uçak da gecikmeli olarak kalktı.

Endonezya'da Batik Air havayollarının bir uçağına binen kadın, kalkıştan önce kabin görevlisine çantasının içinde bomba olduğunu söyledi. Eğlenceli bir şaka yaptığını zanneden kadının sözleri görevliler tarafından oldukça ciddiye alındı ve pilot ile güvenlik birimlerine haber verildi.

PATLAYICI YA DA ŞÜPHELİ NESNE BULUNMADI

Güvenlik, kadını uçaktan indirdi, çantası arandı. Kadının üzerinde ya da çantasında herhangi bir patlayıcı ya da şüpheli nesne bulunamadı. Endonezya ve uluslararası havacılık kuralları gereği bu tür ifadelerin 'tehdit' olarak değerlendirildiği belirtildi. Uçuş güvenliğinin riske atılmasına göz yumulmayacağı açıklandı.

Kadının 'şakası' nedeniyle uçak ise 2 saat gecikmeli olarak kalktı.

KARA LİSTE UYGULAMASI

Daily Star'ın haberine göre, Batik Air sözcüsü olayı doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

"11E koltuğundaki kadın yolcu, kabin görevlisine bomba taşıdığını söyledi. Bu beyan, tehdit içerdiği gerekçesiyle ciddiye alındı. Bavulunda bomba çıkmadı ama kendisine iç disiplin gereği kara liste uygulaması başlatıldı."