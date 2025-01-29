Kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı: Uçak kazasında 18 kişi öldü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

29 Ocak 2025 14:29 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:35

Güney Sudan'da bir uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazanın ardından ilk belirlemelere göre, 18 kişi hayatını kaybetti.