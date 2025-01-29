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Kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı: Uçak kazasında 18 kişi öldü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Ocak 2025 14:29 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:35
Kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı: Uçak kazasında 18 kişi öldü

Güney Sudan'da bir uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazanın ardından ilk belirlemelere göre, 18 kişi hayatını kaybetti. 

Güney Sudan'da, bir uçağın kalktıktan kısa süre sonra düştüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'ın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğünü teyit etti.

Kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı: Uçak kazasında 18 kişi öldü - 1. Resim

Radyo, uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini, kazadan yaralı kurtulan 3 kişinin sağlık durumunun ise kritik olduğunu belirtti.

Kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı: Uçak kazasında 18 kişi öldü - 2. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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