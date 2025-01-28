Rus psikolojik harekat ajanları iş başında: 'Beyaz kamyon kamuflajlı roketatarların' ardındaki gerçek

28 Ocak 2025 17:23 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:29

Rusya'ya, Ukrayna savaşında destek veren Kuzey Kore'nin 'beyaz kamyon kamuflajlı roketatarları' Moskova'ya verdiği iddia edildi. Kuzey Kore ordusu uzmanı Joost Oliemans, Ukrayna için yeni tehdit olarak yorumlanan konuya açıklık getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla devam ederken Moskova, Kuzey Kore'nin desteğini aldı. Rusya, her ne kadar inkar etse de Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin cephede olduğu kanıtlandı.

Ukrayna, çok sayıda Kuzey Koreli askerin Kursk bölgesinde hayatını kaybettiğini duyururken esir düşen askerlerin olduğunu da açıkladı. Hatta fotoğraflarını paylaştı.

BEYAZ KAMYON KAMUFLAJLI ROKETATARLAR

Ukrayna için yeni Kuzey Kore tehdidinin 'beyaz kamyon kamuflajlı roketatarlar' olduğu öne sürüldü. Birçok haber sitesi, Kuzey Kore'nin sivil bir kamyon gibi gözüken fakat 122 mm'lik roketatarların içinde olduğu araçları Moskova'ya gönderdiğini yazdı. Bu iddia yayılırken Ukrayna için büyük bir tehdit olduğu, cepheye yaklaşan her beyaz kamyonun saldırı için olabileceği aktarıldı.

RUS PSİKOLOJİK HAREKAT AJANLARININ İŞİ

Kuzey Kore ordusu uzmanı Joost Oliemans, NK News'e yaptığı açıklamada, sosyal medyada kamuflajlı roketatar barındıran beyaz kamyon görüntülerinin eski olduğunu açıkladı. Ayrıca araçlardaki sistemin 2023'teki orijinal görüntülerine kıyasla birçok farklılık taşıdığını söyledi.

Kamyonun tekerlek kapaklarının yanlış boyutta olduğu, konteyner kutusuna takılı turuncu ışıkların ve yan aynaların videoda yer almadığı görüldü. Uzman ayrıca kamyonun yan tarafındaki sırt sayısındaki farklılığa ve arka çamurluğun açısındaki belirgin tutarsızlığa dikkat çekerek bu videonun yayılmasında Rus psikolojik harekat ajanlarının parmağının olabileceğini söyledi.

Öte yandan Kuzey Kore'nin beyaz roketatarlı kamyonları, ilk kez 2023 yılındaki bir askeri geçit töreninde ortaya çıkmıştı.