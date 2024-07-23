Kamala Harris - Donald Trump yarışında son anketler geldi 

23 Temmuz 2024 23:17 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 23:20

Kamala Harris de İsrail'e biat ediyor! Netanyahu Beyaz Saray yolcusu

Kamala Harris de İsrail'e biat ediyor! Netanyahu Beyaz Saray yolcusu

Kamala Harris'ten ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

Kamala Harris'ten ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yapılan Reuters/Ipsos anketine göre, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın önünde yer alıyor.

Biden'ın desteğini açıkladığı Harris, yüzde 44 oy oranına sahipken, eski Başkan Donald Trump'ın oy oranı yüzde 42 olarak kaydedildi.

TRUMP ÖNE GEÇMİŞTİ!

Geçen hafta, Biden'ın yarıştan çekilmesinden önce yapılan bir ankette, Trump ve Biden'ın oy oranlarının hemen hemen eşit olduğu görülmüştü. Temmuz ayı başında gerçekleştirilen bir başka ankette ise Trump'ın yüzde 1 farkla önde olduğu belirtilmişti.

HARRİS OYLARI GERİ TOPLADI

Harris, 81 yaşındaki Biden'ın parti üyelerinin seçimleri Trump'ın kazanması ve Biden'ın dört yıl daha göreve devam edip edemeyeceği yönündeki endişeleri ve baskılar nedeniyle seçim yarışından çekilme kararı almasının ardından partisinin desteğini tekrar topladı.

Harris'in seçim kampanyası ekibi tarafından yayınlanan açıklamaya göre Başkan Yardımcısı Harris, önümüzdeki ay yapılacak parti kongresinde Demokrat Parti'nin adayını belirleyecek olan delegelerin çoğunluğunun destek taahhüdünü alarak adaylığını garantiledi.

Demokrat Parti'nin Senato ve Temsilciler Meclisindeki liderleri Chuck Schumer ve Hakeem Jeffries dahil birçok Demokrat lider de Harris'e desteğini bildirdi.

Associated Press tarafından delegeler arasında gerçekleştirilen bir anket de Demokrat Parti'nin adayı olmak için en az bin 976 oya ihtiyaç duyan Harris'in 2 bin 500'den fazla delegenin desteğine ulaştığını ortaya koydu.