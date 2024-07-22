Kamala Harris'den ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

22 Temmuz 2024 03:00 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 03:04

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi yarıştan çekilirken, Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını destekleyeceğini söyledi. Amerika gündemine bomba gibi oturan karar sonrası gözler Kamala Harris'e çevrildi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Harris, seçim sürecinde Trump'ı yenmek için elindne gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileten Harris, "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor" ifadelerini kullandı.

Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim." ifadelerine yer verdi.

Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi.

"TRUMP'I YENMENİN ZAMANI GELDİ"

Adaylıktan çekilmesinin ardından Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Demokrat arkadaşlarım, adaylığı kabul etmeme ve görev süremin geri kalan kısmında tüm enerjimi Başkanlık görevlerime odaklama kararı aldım. 2020'de parti adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i Başkan Yardımcım olarak seçmekti. Ve bu verdiğim en iyi karardı. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam destek ve desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar; bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Bunu yapalım."