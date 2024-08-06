Kamala Harris'e tam destek! Oy oranı açıklandı

06 Ağustos 2024 15:44 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:00

Donald Trump duyurdu, tarih belli oldu! Kamala Harris ile kozlarını paylaşacaklar

Donald Trump duyurdu, tarih belli oldu! Kamala Harris ile kozlarını paylaşacaklar

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından Demokratların adayı olması kesinleşen Kamala Harris, başkanlık seçimi için büyük bir destekle Donald Trump'ın karşısına çıkacak.

ÇEVRİMİÇİ OYLAMANIN SONUCU AÇIKLANDI

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in kesin oylama sonuçlarına göre, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Partinin başkan adayı olduğu resmileşti. Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Kongre'ye katılacak delegelerle yapılan çevrim içi oylamanın kesin sonuçlarını açıkladı.

OYLARIN YÜZDE 99'UNU ALDI

Buna göre, 5 gün süren oylama sonucu Harris, delegelerin yüzde 99'una denk gelen yaklaşık 4 bin 600 oy olarak Demokrat Partinin seçimlerdeki resmi adayı oldu.

Harris'in adaylığı kesinleşse de Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde yoklama usulüyle oylama yapılacak.

ADAYLIĞI GARANTİLEMİŞTİ

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Harrison, 2 Ağustos'ta, resmi olmayan verilere göre, Harris'in partinin başkanlık seçiminde aday olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurmuştu.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilecek. Seçimi kazanan kişi Ocak 2025'ten itibaren Beyaz Saray'da 4 yıl süreyle görev yapacak.

Başkanlık seçimi; ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organları seçimleriyle aynı zamanda yapılacak.