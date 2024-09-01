Kamerayla yakalanmıştı! Norveç'teki 'Rus casus balina Hvaldimir' öldü

01 Eylül 2024 14:48 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 15:03

Sadece 6 ayda 40 bin kişi evde yalnız ölü bulundu! Japonya sessiz ölümlerin önünü alamıyor

Sadece 6 ayda 40 bin kişi evde yalnız ölü bulundu! Japonya sessiz ölümlerin önünü alamıyor

Norveç'te 2019 yılında üzerine özel bir mekanizmayla kamera yerleştirilmiş olarak bulunan 'casus balina' Hvaldimir'in öldüğü bildirildi. Balinayı korumak için çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen kuruluş Marine Mind'ın kurucusu Sebastian Strand, yaptığı açıklamada, Norveç açıklarında Hvaldimir'in cansız bedenine denk geldiğini belirtti.

Norveççe balina anlamına gelen 'hval' ve 'Vladimir' isimlerinin birleşiminden oluşan Hvaldimir lakaplı balinanın vücudunun, kuş ya da diğer deniz canlıları tarafından yapıldığını düşündüğü yara izleriyle kaplı olduğunu aktarıldı.

Marine Mind'ın kurucusu Sebastian Strand, "Bu çok üzücü. Hvaldimir, sadece Norveç'te bile binlerce insanın kalbine dokunmuştu." ifadesini kullandı.

RUS DONANMASININ EĞİTTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Norveçli yetkililer, yakalanan balinanın üzerindeki mekanizmanın özel olarak tasarlanmış gibi göründüğünü ve hayvanın her iki tarafında da GoPro kameraları için yuvalar olduğunu belirtmişti.

Balinanın üzerindeki mekanizmanın klipslerinde "St. Petersburg" yazdığını işaret eden yetkililer, bunun Hvaldimir'in Rusya'nın Murmansk bölgesinden geldiği ve Rus donanmasınca eğitildiği teorisine katkıda bulunduğunu dile getirmişti.