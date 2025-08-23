Kan donduran felaket senaryosu! Maske ve gıda stoku çağrısı: Videoyu izleyen dehşete düştü

Japonya’daki Tokyo Büyükşehir Belediyesi, aktif bir yanardağ olan Fuji’nin patlaması halinde yaşanacakları anlatan ve yapay zeka tarafından hazırlanan bir video kamuoyuyla paylaştı. Videoda; olası bir bir patlamada Fuji Dağı’nın püskürteceği volkanik külün 2 saat içinde Tokyo’nun geniş kesimlerine yağabileceği belirtildi.

BÜYÜK BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALINABİLİR

Kül miktarının bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaşabileceği uyarısı yapılan videoda; böyle bir senaryoda büyük bir felaketle karşı karşıya kalınacağı aktarıldı.

MASKE VE GIDA STOKU ÇAĞRISI

Ulaşım aksamaları, elektrik kesintileri ve gıdaya erişim gibi zorlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen videoda, halka maske ile gıda stoku bulundurma gibi önlemler alma çağrısında bulunuldu.

EN SON 318 YIL ÖNCE PATLAMIŞTI

Öte yandan aktif bir volkan olarak kabul edilen Fuji Dağı en son 16 Aralık 1707’de patlamıştı. Lav akıntısı yaşanmasa da büyük miktarda volkanik kül ortaya çıkmıştı. Tarımsal üretimde ciddi düşüşe neden olan volkanik kül, nehir yataklarını doldurarak sel baskınlarına yol açmıştı.