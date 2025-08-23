Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kan donduran felaket senaryosu! Maske ve gıda stoku çağrısı: Videoyu izleyen dehşete düştü

Japonya'da Tokyo Büyükşehir Belediyesi aktif bir yanardağ olan Fuji’nin patlaması halinde yaşanacakları anlatan bir video yayımladı. Yapay zeka kullanılarak hazırlanan videoda; halka maske ile gıda stoku bulundurma gibi önlemler alma çağrısında bulunuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 11:16

’daki Büyükşehir Belediyesi, aktif bir yanardağ olan Fuji’nin patlaması halinde yaşanacakları anlatan ve yapay zeka tarafından hazırlanan bir video kamuoyuyla paylaştı. Videoda; olası bir bir patlamada Fuji Dağı’nın püskürteceği volkanik külün 2 saat içinde Tokyo’nun geniş kesimlerine yağabileceği belirtildi.

Kan donduran felaket senaryosu! Maske ve gıda stoku çağrısı: Videoyu izleyen dehşete düştü

BÜYÜK BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALINABİLİR

Kül miktarının bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaşabileceği uyarısı yapılan videoda; böyle bir senaryoda büyük bir felaketle karşı karşıya kalınacağı aktarıldı.

Kan donduran felaket senaryosu! Maske ve gıda stoku çağrısı: Videoyu izleyen dehşete düştü

MASKE VE GIDA STOKU ÇAĞRISI

Ulaşım aksamaları, elektrik kesintileri ve gıdaya erişim gibi zorlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen videoda, halka maske ile gıda stoku bulundurma gibi önlemler alma çağrısında bulunuldu.

Kan donduran felaket senaryosu! Maske ve gıda stoku çağrısı: Videoyu izleyen dehşete düştü

EN SON 318 YIL ÖNCE PATLAMIŞTI

Öte yandan aktif bir volkan olarak kabul edilen Fuji Dağı en son 16 Aralık 1707’de patlamıştı. Lav akıntısı yaşanmasa da büyük miktarda volkanik kül ortaya çıkmıştı. Tarımsal üretimde ciddi düşüşe neden olan volkanik kül, nehir yataklarını doldurarak sel baskınlarına yol açmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tur otobüsü şarampole devrildi! Yolcular araçtan yola fırladı: Çok sayıda ölü var
İstanbul'un yanı başı... Felaket kapıya dayandı! Milyonlarca insan susuzlukla karşı karşıya
ETİKETLER
#japonya
#tokyo
#volkanik patlama
#Fuji Dağı
#Acıntı
#Felaket Hazırlık
#Volkanik Kül
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.