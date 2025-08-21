İstanbul'un yanı başı... Felaket kapıya dayandı! Milyonlarca insan susuzlukla karşı karşıya

Sakarya ve Kocaeli şehirlerinde milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, Nisan ayından itibaren alarm vermeye başladı. 10 Mart’ta su kotunun 30,69 metre olarak ölçüldüğü ve son yılların en düşük seviyesinde olduğu belirlenen göl için, Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu toplantısı yapıldı.
17 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıda;
Kurak geçen aylar, yağış azlığı, artan buharlaşma gibi sebeplerden dolayı göldeki su seviyesi 31 Temmuz'da 29.88 metre, 1 Ağustos tarihinde 29.87 ve 21 Ağustos tarihinde 29.60 metre seviyesine geriledi. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ise gölün 29.70 metre altına düşmesi durumunda acil eylem planını devreye koyacağını açıklamıştı.
Bu planda, endüstri alanında yapılacak kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi ve konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olan vatandaşların takibe alınması gibi tedbirler yer alıyor.