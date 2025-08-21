İstanbul'un yanı başı... Felaket kapıya dayandı! Milyonlarca insan susuzlukla karşı karşıya

Sakarya ve Kocaeli şehirlerinde milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, Nisan ayından itibaren alarm vermeye başladı. 10 Mart’ta su kotunun 30,69 metre olarak ölçüldüğü ve son yılların en düşük seviyesinde olduğu belirlenen göl için, Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu toplantısı yapıldı.

17 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıda;

Tasarruflu su kullanımının teşvik edilmesi amacıyla halkın bilgilendirilmesi

SASKİ içme suyu isale hatlarında kayıp-kaçak denetimlerinin artırılması

2025 yılı içinde bahçe sulamasına yönelik yeni abonelik verilmemesi

İçme suyunun kontrollü şekilde çekilmesi, vatandaşların su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi

Alternatif içme suyu kaynağı olarak planlanan depolama tesislerinin hızla yapılması

Sapanca Gölü havzasından su tahsisi bulunan kaynak suyu ve doğal mineralli su fabrikalarının kaynak noktalarında yüzde 30 oranında can suyu bırakmasının sağlanması ve bu sürecin SASKİ ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) tarafından takip edilmesi

Ayrıca gölü besleyen kaynaklar ve derelerden şişeleme amaçlı kullanılan mineralli ve doğal kaynak sularında SASKİ ve DSİ’nin onayı olmayan kullanımların tespit edilmesi halinde ilgili kurumlarca cezai yaptırımlar uygulanması yönünde kararlar alındı.

HER GÜN SANTİM SANTİM ÇEKİLİYOR

Kurak geçen aylar, yağış azlığı, artan buharlaşma gibi sebeplerden dolayı göldeki su seviyesi 31 Temmuz'da 29.88 metre, 1 Ağustos tarihinde 29.87 ve 21 Ağustos tarihinde 29.60 metre seviyesine geriledi. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ise gölün 29.70 metre altına düşmesi durumunda acil eylem planını devreye koyacağını açıklamıştı.

SU TÜKETİMİ TAKİBE ALINACAK

Bu planda, endüstri alanında yapılacak kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi ve konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olan vatandaşların takibe alınması gibi tedbirler yer alıyor.