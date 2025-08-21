Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'un yanı başı... Felaket kapıya dayandı! Milyonlarca insan susuzlukla karşı karşıya

Küresel ısınmayla birlikte yağışlar önceki yıllara göre oldukça azaldı. Barajlar ve göller yağışların azalmasıyla birlikte kuralık tehlikesiyle karşı karşıya... Sakarya ve Kocaeli'de de milyonlarca vatandaşın içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü için tehlike çanları çalıyor. Hızla çekilmeye devam eden ve kritik seviyeye düşen göl, 29,60 kotuna geriledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 15:07

ve şehirlerinde milyonlarca insanın kaynağı olan Sapanca Gölü, Nisan ayından itibaren alarm vermeye başladı. 10 Mart’ta su kotunun 30,69 metre olarak ölçüldüğü ve son yılların en düşük seviyesinde olduğu belirlenen göl için, Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Tarımsal İl Kriz Merkezi Komisyonu toplantısı yapıldı.

İstanbul'un yanı başı... Felaket kapıya dayandı! Milyonlarca insan susuzlukla karşı karşıya

17 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıda;

  • Tasarruflu su kullanımının teşvik edilmesi amacıyla halkın bilgilendirilmesi
  • SASKİ içme suyu isale hatlarında kayıp-kaçak denetimlerinin artırılması
  • 2025 yılı içinde bahçe sulamasına yönelik yeni abonelik verilmemesi
  • İçme suyunun kontrollü şekilde çekilmesi, vatandaşların su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi
İstanbul'un yanı başı... Felaket kapıya dayandı! Milyonlarca insan susuzlukla karşı karşıya
  • Alternatif içme suyu kaynağı olarak planlanan depolama tesislerinin hızla yapılması
  • Sapanca Gölü havzasından su tahsisi bulunan kaynak suyu ve doğal mineralli su fabrikalarının kaynak noktalarında yüzde 30 oranında can suyu bırakmasının sağlanması ve bu sürecin SASKİ ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) tarafından takip edilmesi
  • Ayrıca gölü besleyen kaynaklar ve derelerden şişeleme amaçlı kullanılan mineralli ve doğal kaynak sularında SASKİ ve DSİ’nin onayı olmayan kullanımların tespit edilmesi halinde ilgili kurumlarca cezai yaptırımlar uygulanması yönünde kararlar alındı.
İstanbul'un yanı başı... Felaket kapıya dayandı! Milyonlarca insan susuzlukla karşı karşıya

HER GÜN SANTİM SANTİM ÇEKİLİYOR

Kurak geçen aylar, yağış azlığı, artan buharlaşma gibi sebeplerden dolayı göldeki su seviyesi 31 Temmuz'da 29.88 metre, 1 Ağustos tarihinde 29.87 ve 21 Ağustos tarihinde 29.60 metre seviyesine geriledi. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ise gölün 29.70 metre altına düşmesi durumunda acil eylem planını devreye koyacağını açıklamıştı.

İstanbul'un yanı başı... Felaket kapıya dayandı! Milyonlarca insan susuzlukla karşı karşıya

SU TÜKETİMİ TAKİBE ALINACAK

Bu planda, endüstri alanında yapılacak kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi ve konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olan vatandaşların takibe alınması gibi tedbirler yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adliye önünde silahlı saldırı! Jandarmanın yanında kurşun yağdırdılar: Yaralılar var
Hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı? 23-24 Ağustos MGM hava durumu
ETİKETLER
#kocaeli
#kuraklık
#sakarya
#içme suyu
#su kıtlığı
#Sapanca Gölü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.