Hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı? 23-24 Ağustos MGM hava durumu

MGM verileri aracılığıyla İstanbul'da günlük ve 5 günlük hava durumunu öğrenebiliyoruz. Son günlerde sıcaklıkların düşmesinin üzerine rahat nefes alan İstanbullular hafta sonu yağmur var mı araştırmaya başladı. Günlük hava durumu tahminine göre yağmur yağma durumunu öğrenebiliyoruz.

Hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı? 23-24 Ağustos MGM hava durumu
bu hafta sonu havanın nasıl olacağına dair tahminlerini paylaştı. 23-24 Ağustos tarihlerinde , , Akdeniz Bölgesi'nde ihtimalinin raporu belli oldu.

BU HAFTA SONU İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM tahminlerini günlük olarak takip edenler hafta sonu durumunu da araştırıyor. Hava durumu raporuna göre 'da cumartesi ve pazar günü yağış beklentisi bulunmazken hava sıcaklıklarının en düşük 23, en yüksek 30 derece olması öngörüldü. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyir edecek.

Hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı? 23-24 Ağustos MGM hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI 21 AĞUSTOS?

21 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da herhangi bir yağmur beklentisi bulunmuyor. MGM raporlarına göre bugün İstanbul'da yağmur beklentisi olmazken hava sıcaklıkları sabah saatlerinde 29, akşam saatlerinde 23 derecelerde seyir edecek. Son günlerde sıcaklıkların düşmesinin ardından vatandaş yağmur beklentisine girmişti. MGM hava durumu tahminine göre bugün için yağmur yağması beklenmiyor.

Hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı? 23-24 Ağustos MGM hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

21 Ağustos Perşembe günü ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

