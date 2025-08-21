Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıkları güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde normallere yakın olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, kuzeydoğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Balıkesir 34°C Az bulutlu ve açık

Çanakkale 34°C Az bulutlu ve açık

Edirne 33°C Az bulutlu ve açı

İstanbul 31°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyon 31°C Az bulutlu ve açık

Denizli 37°C Az bulutlu ve açık

İzmir 35°C Az bulutlu ve açık

Muğla 38°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Adana 37°C Az bulutlu ve açık

Antalya 35°C Az bulutlu ve açık

Hatay 34°C Az bulutlu ve açık

Isparta 35°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara 31°C Az bulutlu ve açık

Eskişehir 31°C Az bulutlu ve açık

Konya 31°C Az bulutlu ve açık

Yozgat 28°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bolu 30°C Az bulutlu ve açık

Düzce 31°C Az bulutlu ve açık

Sinop 31°C Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Amasya 32°C Parçalı ve az bulutlu

Rize 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Trabzon 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum 29°C Parçalı ve az bulutlu

Kars 29°C Parçalı ve çok bulutlu

Malatya 36°C Az bulutlu ve açık

Van 29°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Diyarbakır 40°C Az bulutlu ve açık

Gaziantep 40°C Az bulutlu ve açık

Mardin 37°C Az bulutlu ve açık

Siirt 39°C Az bulutlu ve açık