Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıkları güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde normallere yakın olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, kuzeydoğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Balıkesir 34°C Az bulutlu ve açık
Çanakkale 34°C Az bulutlu ve açık
Edirne 33°C Az bulutlu ve açı
İstanbul 31°C Az bulutlu ve açık
Afyon 31°C Az bulutlu ve açık
Denizli 37°C Az bulutlu ve açık
İzmir 35°C Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C Az bulutlu ve açık
Adana 37°C Az bulutlu ve açık
Antalya 35°C Az bulutlu ve açık
Hatay 34°C Az bulutlu ve açık
Isparta 35°C Az bulutlu ve açık
Ankara 31°C Az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C Az bulutlu ve açık
Konya 31°C Az bulutlu ve açık
Yozgat 28°C Az bulutlu ve açık
Bolu 30°C Az bulutlu ve açık
Düzce 31°C Az bulutlu ve açık
Sinop 31°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C Az bulutlu ve açık
Amasya 32°C Parçalı ve az bulutlu
Rize 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Samsun 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Trabzon 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Erzurum 29°C Parçalı ve az bulutlu
Kars 29°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 36°C Az bulutlu ve açık
Van 29°C Az bulutlu ve açık
Diyarbakır 40°C Az bulutlu ve açık
Gaziantep 40°C Az bulutlu ve açık
Mardin 37°C Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C Az bulutlu ve açık