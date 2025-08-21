Menü Kapat
İstanbul
30°
SON DAKİKA!
Gündem
Gündem
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

Kavurucu sıcaklar yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Sıcaklık değerleri düşse de birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise yerel sağanak yağışlar görülecek.

KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 07:23
|
21.08.2025
21.08.2025
saat ikonu 07:30

Hava sıcaklıkları güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde normallere yakın olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, kuzeydoğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Balıkesir 34°C Az bulutlu ve açık

Çanakkale 34°C Az bulutlu ve açık

Edirne 33°C Az bulutlu ve açı

İstanbul 31°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyon 31°C Az bulutlu ve açık

Denizli 37°C Az bulutlu ve açık

İzmir 35°C Az bulutlu ve açık

Muğla 38°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Adana 37°C Az bulutlu ve açık

Antalya 35°C Az bulutlu ve açık

Hatay 34°C Az bulutlu ve açık

Isparta 35°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara 31°C Az bulutlu ve açık

Eskişehir 31°C Az bulutlu ve açık

Konya 31°C Az bulutlu ve açık

Yozgat 28°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bolu 30°C Az bulutlu ve açık

Düzce 31°C Az bulutlu ve açık

Sinop 31°C Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Amasya 32°C Parçalı ve az bulutlu

Rize 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Trabzon 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum 29°C Parçalı ve az bulutlu

Kars 29°C Parçalı ve çok bulutlu

Malatya 36°C Az bulutlu ve açık

Van 29°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den serinleyen hava ve yağmur uyarısı! İşte 21 Ağustos hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Diyarbakır 40°C Az bulutlu ve açık

Gaziantep 40°C Az bulutlu ve açık

Mardin 37°C Az bulutlu ve açık

Siirt 39°C Az bulutlu ve açık

#hava durumu
#hava durumu
#yağmur
#yağmur
#Güncel Hava Durumu
#Yüksek Sıcaklık
#Gündem
