KÜÇÜKÇEKMECE 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

ESAS NO : 2023/186

KARAR NO : 2024/425

İ L A N

Kasten yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.12.2024 tarihli ilamı ile TCK nın 86/1 maddesi gereğince SANIK "Seydreim ve Zermine oğlu, 2000 doğumlu" ZIMANAY SEYDREİM hakkında 5 YIL 15 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş verilen karar müşteki "seydreim ve Zermine oğlu, 2005 doğumlu" HARUN SEYDREİM' e müşteki tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık müdafinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.09.2025