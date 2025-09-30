Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber
Arama Kapat
19°
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye yaklaştı

Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun kararlı ilerleyişi sürüyor. İsrail'in açlık politikası sürerken ablukayı kırmak üzere yola çıkan filonun ulaşmasına çok az süre kaldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2025
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
saat ikonu 23:56

Küresel Sumud Filosu'nun 'ye varmasına son 175 deniz mili kaldı. Yapılan açıklamada yüksek riskli bölgeye yaklaşıldığı vurgulandı.

Küresel Sumud Filosu yolculuğa ilişkin yaptığı paylaşımda, "Filo'ya saldırı 'e saldırıdır. Güvenli geçiş talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye yaklaştı

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM TAŞIYOR

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye yaklaştı

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.