Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ekim ayı kira artışı belli oldu mu ne kadar? Kira artış zammı hesaplama

Bu ay kira kontratını yenileyecek olan kiracılar ve mal sahipleri, Ekim 2025 kira artış oranı açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Ekim kira zam oranı için gözler TÜİK’in duyuracağı enflasyon istatistiklerine çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekim ayı kira artışı belli oldu mu ne kadar? Kira artış zammı hesaplama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 16:22

tarafından her ayın başında ilan edilen verileri, hem ev hem de iş yeri kira zam oranlarını doğrudan belirliyor.

Bu doğrultuda 2025 kira artış oranı için geri sayım başladı.

Mevcut düzenlemeye göre, hesabında TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas kabul ediliyor.

Ekim ayı kira artışı belli oldu mu ne kadar? Kira artış zammı hesaplama

EKİM AYI KİRA ZAM ORANI NE?

Konut ve iş yeri kira artış oranları, 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirleniyor ve bu oran yasal artış sınırını ortaya koyuyor.

Bu veriler her ay TÜİK tarafından ayın 3’ünde duyuruluyor.

2025 Ekim ayı kira artış oranı da TÜİK tarafından paylaşılacak Eylül ayı enflasyon rakamları ile kesinleşecek.

Buna göre; ekim ayı kira zam oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

Ekim ayı kira artışı belli oldu mu ne kadar? Kira artış zammı hesaplama

Öte yandan TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,48 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayda geçti.

On iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 yükseliş olarak hesaplandı.

Yukarıdaki rakamlara göre eylül ayı boyunca yapılan kira artışları için zam oranı yüzde 39,62 oldu.

Bu hesaba göre 10 bin TL olan bir kira Eylül ayında 13.962 TL’ye çıktı.

ETİKETLER
#enflasyon
#ekim ayı
#tüik
#kira zammı
#tüketici fiyatları
#Ekonomik Veriler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.