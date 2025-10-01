Ekim ayı kira artışı belli oldu mu ne kadar? Kira artış zammı hesaplama

TÜİK tarafından her ayın başında ilan edilen enflasyon verileri, hem ev hem de iş yeri kira zam oranlarını doğrudan belirliyor.

Bu doğrultuda Ekim ayı 2025 kira artış oranı için geri sayım başladı.

Mevcut düzenlemeye göre, kira zammı hesabında TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas kabul ediliyor.

EKİM AYI KİRA ZAM ORANI NE?

Konut ve iş yeri kira artış oranları, 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirleniyor ve bu oran yasal artış sınırını ortaya koyuyor.

Bu veriler her ay TÜİK tarafından ayın 3’ünde duyuruluyor.

2025 Ekim ayı kira artış oranı da TÜİK tarafından paylaşılacak Eylül ayı enflasyon rakamları ile kesinleşecek.

Buna göre; ekim ayı kira zam oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

Öte yandan TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,48 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayda geçti.

On iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 yükseliş olarak hesaplandı.

Yukarıdaki rakamlara göre eylül ayı boyunca yapılan kira artışları için zam oranı yüzde 39,62 oldu.

Bu hesaba göre 10 bin TL olan bir kira Eylül ayında 13.962 TL’ye çıktı.