KÜÇÜKÇEKMECE 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Mahkememizin 14.11.2024 tarih, 2023/810 Esas ve 2024/885 Karar sayılı ilamı ile sanık mağdur sanık Eşref Beyazıt Avcı hakkında Silahla Tehdit suçundan yapılan yargılama sonunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Mahkememiz kararı sanığa tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna gidilebileceği İLAN OLUNUR. 27.09.2025