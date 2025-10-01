Menü Kapat
BAKIRKÖY 13. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01.10.2025 00:00
İLAN

T.C. BAKIRKÖY 13. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2025/12 Esas

Konu: İLAN

Davacı, NERGİZ ASLAN ile Davalı, RAMAZAN ASLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) davası nedeniyle; Mahkememizce alınan karar gereğince eşi davacı Nergiz ASLAN tarafından aleyhine davalı ile 11/01/2011 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten dört müşterek çocuklarının bulunduğunu, davalının kumar oynadığını, çok kişiye borçlandığını, fiziksel şiddet uyguladığını belirterek "evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davası" açıldığı, dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren "Cevap dilekçesiyle davacı sayısı kadar örneğini (HMK 129) dava dilekçesinin kendinize tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde sunmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127); geçerli bir özrünüz olmaksızın belirlenecek gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz (HMK 147) ihtar olunur. ," şerhi ile, 16/12/2025 günü saat 09:50'de ön inceleme duruşması yapılacağından "HMK. 139. md uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, süresi içinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği” ihtar olunur." şerhi ile ön inceleme duruşma gününün aşağıda kimlik bilgileri bulunan davalı Ramazan ASLAN'a ilanen tebliğ olunur. 18.09.2025

İLGİLİ KİŞİ: RAMAZAN ASLAN - 1007*****34 ili, ilçesi,mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, ŞEMSETTİN ve NAFİYA oğlu/kızı, 06/11/1983 doğumlu,

#ilangovtr Basın No: ILN02303322
