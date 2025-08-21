Adliye önünde silahlı saldırı! Jandarmanın yanında kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

Şanlıurfa'da Siverek Adliyesi önünde hareketli dakikalar yaşandı. Haklarında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan Yılmaz S. ile Necati S., işlemlerinin ardından adliye çıkışı jandarma aracına bindirildikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafında silahlı saldırıya uğradı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda araç içindeki her 2 zanlı da yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan zanlılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞANS ESERİ JANDARMA PERSONELİ YARALANMADI

Saldırıda şans eseri herhangi bir jandarma personeli yaralanmadı. Polis ve jandarma ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Siverek Kaymakamı Salih Sak da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.