TGRT Haber
30°
SON DAKİKA!
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Adliye önünde silahlı saldırı! Jandarmanın yanında kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şaıhs, adliye çıkışında jandarma aracına bindirilen 2 zanlıya kurşun yağdırdı. Olayda biri ağır olmak üzere 2 zanlı yaralandı. Saldırıda şans eseri herhangi bir jandarma personeli yaralanmadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
14:42
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
14:45

'da Adliyesi önünde hareketli dakikalar yaşandı. Haklarında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan Yılmaz S. ile Necati S., işlemlerinin ardından çıkışı jandarma aracına bindirildikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafında silahlı saldırıya uğradı.

Adliye önünde silahlı saldırı! Jandarmanın yanında kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda araç içindeki her 2 da yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan zanlılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adliye önünde silahlı saldırı! Jandarmanın yanında kurşun yağdırdılar: Yaralılar var

ŞANS ESERİ JANDARMA PERSONELİ YARALANMADI

Saldırıda şans eseri herhangi bir jandarma personeli yaralanmadı. Polis ve jandarma ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Siverek Kaymakamı Salih Sak da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Adliye önünde silahlı saldırı! Jandarmanın yanında kurşun yağdırdılar: Yaralılar var
