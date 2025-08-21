Erzurum'da heyelan ve panik! 70 bina boşaltıldı, bölge alarmda

Erzurum'un İspir ilçesi merkezinde Şadi Yılmaz Parkı'nın bulunduğu alanda meydana gelen heyelan kenti alarma geçirdi. 70 binanın boşaltıldığı bölgede uzun zamandır toprak kaymasının belirtileri olduğu ifade edilirken, vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR BELEDİYEYE AİT TESİSLERDE KALIYOR

Şu anda de herhangi bir yıkılma ya da çatlama belirtisi olmasa da, yetkililer durumu yakından takip ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ekiplerin incelemesinin devam ettiğini belirtirken evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, kaymakamlık tarafından okullarda ve pansiyonlarda misafir ediliyor.