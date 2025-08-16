Menü Kapat
28°
Editor
 Selahattin Demirel

Yangın çıkmasın diye bir kent alarmda! Polis tek tek gidip bunu yapıyor

Türkiye'de son günlerdeki yangınlarda ormanlık alanlar büyük zarar görürken Aksaray'da alınan tedbirler dikkat çekiyor. Kentin emniyet birimi gece gündüz ormanlık alanlarda devriye atarak piknik için mangal yakan vatandaşları da tek tek uyarıyor.

16.08.2025
16.08.2025
Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan orman yangınlarında binlerce ağaçla birlikte ormanlık alanlar küle dönerken şehrin çeşitli yerlerinde bulunan ve vatandaşların yapmak için geldiği ormanlık alanlarda teyakkuza geçti.

Yangın çıkmasın diye bir kent alarmda! Polis tek tek gidip bunu yapıyor

GECE GÜNDÜZ DEVRİYE ATILIYOR

Hem gece hem gündüz ormanlık alanda devriye atan polis ekipleri, yaya ve araçla yapılan devriye faaliyetlerinde bazı bölgelerde de gözetleme yaparak yangın kontrolü yapıyor. Bunun yanı sıra ormanlık alanlara piknik yapmak için gelen vatandaşlara yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, özellikle mangal ve semaver kullanan vatandaşları uyardı.

Yangın çıkmasın diye bir kent alarmda! Polis tek tek gidip bunu yapıyor

VATANDAŞ TEK TEK UYARILIYOR

Ateşin mutlak suretle söndürülmesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulunan polis memurları, ayrıca yangın çıkış sebepleri konusunda da vatandaşlara bilgi vererek bilinçlendirdi. Ormanlık alan ve parklarda devriye atan ekipler, yerlere atılan cam gibi güneşte mercek görevi görüp yangına neden olabilecek materyalleri de topluyor.

Uygulamalar hem gece hem de gündüz yaya ve araç devriyesiyle sürdürülürken, vatandaşlar ise emniyete duyarlı çalışmasından dolayı teşekkür etti.

