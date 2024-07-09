Kan donduran vahşet! Antik mezar için küçük çocuğu parçaladılar

09 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:13

Mısır'da ellerinin kesildiği ve 8 yaşında olduğu tespit edilen bir erkek çocuğunun cansız bedeninin bulunması ülkeyi şoke etti. Olayı araştıran savcılar, cinayetin yasa dışı tarihi eser kazıcılığı ile ilgili olduğunu ileri sürdü.

Babası Abu El Vafa 4 gündür kayıp olan çocuğu Muhammed'in cesedini Orta Mısır'da Nil Nehri'ne kıyısı olan Asyut kentindeki bir tarım arazisinde buldu.

CİNAYETİ İŞLEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Polis cinayetle ilgili çocuğun akrabası olan üç erkeği gözaltına aldı.

Savcılığın paylaştığı açıklamaya göre, şüphelilerden ikisi, yasa dışı bir kazıda antik Mısır hazinelerine ulaşmak isteyen bir maden arayıcısına çocuğun ellerini satmak için cinayeti işlediklerini söylediler.

Olayı araştıran savcılar, cinayetin yasa dışı tarihi eser kazıcılığı ile ilgili olduğunu öne sürdü.

Polisin araştırdığı cinayet kapsamında, Muhammed’in akrabası olan üç erkek gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “Şüphelilerden ikisi, yasa dışı bir kazıda antik Mısır hazinelerine ulaşmak isteyen bir maden arayıcısına çocuğun ellerini satmak için cinayeti işlediklerini itiraf ettiler.” ifadeleri yer aldı.

ŞEYHİN İSTEĞİ ÜZERİNE YAPTILAR

Hazine bulduğunu söyleyen maden kazıcısına katılan iki şüpheli, çağırdıkları şeyhin isteği üzerine, küçük bir çocuğun kanını akıtmak zorunda kaldıklarını ileri sürdüler.

Şüpheliler Muhammed’i, babasının evinin önünde oynarken ağzını tıkayarak kaçırdı. Ritüeli tamamlayan iki şüpheli, daha sonra çocuğun cesedini parçalayarak tarlaya attı.

Şeyh ritüeli sonrası çok zengin olacaklarını düşündükleri için cinayeti işlediklerini itiraf eden kişiler, pişman olduklarını ifadelerine ekledi.

"HER GÜN İŞTEN DÖNMEMİ BEKLERDİ"

Oğluyla olan anılarını unutmadığını söyleyen baba Abu El Vafa, "Oğlum Muhammed'le tüm anılarımı hatırlıyorum. Ne zaman yalnız kalsam ağlıyorum ve bu duruma dayanamıyorum. Her gün işten dönmemi beklerdi." diye konuştu.

Muhammed’in kaybolduğunda başına kötü bir şey gelme ihtimalini düşünmediğini ifade eden baba, köydeki herkesin onu tanıdığını söyledi.

HALKTAN BÜYÜK TEPKİ

8 yaşındaki Muhammed’in cinayet haberi, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Benzer haberlerin çokça yaşandığı Mısır’da halk, caydırıcı olması için suçluların ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.

"BİR HAYAT FEDA ETMELİ"

Mısır’da antik hazine bulmak isteyen kişiler tarafından ‘bir hayat feda etmeli’ inanışından dolayı birçok cinayet işliyor.

Şeyh olduğunu ileri süren kişiler, antik mezar koruyucularını çağırdıklarını öne sürerek, hazineyi alabilmek için yüklü miktarda kan ve para talep ediyor.

ÖZELLİKLE 'ÇOCUK KANI'

Vahşetin boyutlarını artıran detaylarda ise bazı ‘şeyhler’, hazine çıkarma ritüelinde insan kanı, hatta ‘çocuk kanının’ gerektiğini ileri sürüyor.

8 yaşındaki Muhammed’in ölümüyle ayağa kalkan Mısırlılar, sahte şeyhlerin kanlı ritüellerinin engellenmesi için bir adım bekliyor.