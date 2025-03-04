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 | Murat Makas

Kanada geri adım atmadı, Donald Trump yine tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı aynı şekilde karşılık vereceğini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya cevap verdi. Donald Trump, Kanada'yı yeniden tehdit etti.

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Kanada geri adım atmadı, Donald Trump yine tehdit etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 21:47

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük vergilerine yine gümrük vergileriyle cevap vereceğini açıklayan Kanada'yı yine tehdit etti. Trump, Truth Social hesabından ABD'nin gümrük vergileri konusunda konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya karşılık verdi.

''AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERİRİZ''

Trump, "Lütfen Kanada Valisi Trudeau'ya söyleyin; ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

KANADA GERİ ADIM ATMIYOR

ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı. Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kanada'da vergi yüzde kaç?
Bireyler ayrıca en az %15 yerel vergi oranına tabi tutulur. Kişisel Gelir Vergisi Oranından elde edilen gelirler, Kanada hükümeti için önemli bir gelir kaynağıdır. Kanada'da Kişisel Gelir Vergi Oranı %33'tür.
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