Trump'ın 'kripto bombası' patladı! Bitcoin ve Ethereum kan kaybediyor

Trump’ın kripto rezerv açıklaması piyasaları altüst etti! İlk etapta yükselen Bitcoin, belirsizliklerin artmasıyla sert düştü ve 85 bin doların altına geriledi. Ethereum da dahil olmak üzere altcoinlerde büyük kayıplar yaşanırken, yatırımcılar panikte. Kripto piyasasında son durum ne? İşte detaylar.

Kripto para piyasası, ABD Başkanı Donald Trump'ın "stratejik kripto rezervi"ne ilişkin açıklamalarının ardından dalgalı bir seyir izliyor. İlk etapta yükselişe geçen Bitcoin, plana yönelik belirsizliklerin artmasıyla sert bir şekilde düşerek 85 bin doların altına geriledi.

Kripto analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saat içinde yüzde 10'dan fazla gerileyerek 2 trilyon 780 milyar dolara düştü.

BITCOIN KAÇ DOLAR?

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 10'a yakın değer kaybederek TSİ 09.18 itibarıyla 84 bin 146 dolardan işlem gördü. Yaşanan düşüşün etkisiyle Bitcoin'in haftalık kaybı yüzde 9'a ulaştı. Geçen ay ise Bitcoin, yüzde 17'den fazla değer kaybederek Haziran 2022'den bu yana en büyük aylık düşüşünü yaşamıştı.

ETHEREUM FİYATI DA DÜŞÜŞTEN NASİBİNİ ALDI

Trump'ın stratejik bir Bitcoin fonunu destekleyeceği ve eski Başkan Joe Biden'ın baskısını sona erdireceği yönündeki iyimserlik Bitcoin'in Kasım 2024'ten beri yükselmesini destekliyordu. Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 14 azalarak 2 bin 102 dolara indi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Bitcoin ve Ethereum'un da dahil olacağı stratejik kripto rezervinin, kripto sektörünü yükselteceğini ifade etmişti.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD kripto rezervinin, eski başkan Joe Biden yönetimi tarafından yıllarca süren yozlaşmış saldırıların ardından bu kritik sektörü yükselteceğini savunmuştu. Bu nedenle dijital varlıklara ilişkin başkanlık kararnamesinin, Başkanlık Çalışma Grubu'na XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir stratejik kripto rezervi üzerinde ilerleme talimatı verdiğini kaydeden Trump, ABD'nin dünyanın kripto başkenti olmasını sağlayacağını ve Amerika'yı yeniden büyük yapacaklarını ifade etmişti.

TRUMP'IN KRİPTO REZERV PLANINDA İYİMSERLİK AZALDI

Analistler, yatırımcılar arasında Trump'ın kripto rezerv planında iyimserliğin azaldığını belirterek, plana ilişkin endişelerin devam ettiğini kaydetti. Bazı analistler de Trump'ın söz konusu açıklamalarının endişelere yol açtığını ifade ederek, ABD'nin olası rezervdeki kripto para alımları için fonlamanın kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen kripto paralardan da gelebileceğini ve bununda piyasaya yeni alımlar girmekten ziyade hesaplar arasında bir transferi temsil ettiği için kripto paralar için çok olumlu olmadığını vurguladı.

13 MİLYON DOLAR TEK KALEMDE SIFIRLANDI

Öte yandan Coinglass verileri, tek seferde 13 milyon dolarlık bir emrin sıfırlandığını gösterdi. Rezerv listesinde yer alacağı açıklanan XRP ve Solana (SOL) yüzden 25 değer kaybına uğrarken, Cardano ise yüzde 55'lik bir gerileme gördü.