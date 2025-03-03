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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Trump'ın sözleri Bitcoin'i uçurdu! 'ABD'yi kripto başkenti yapacağım' dedi

Kripto para borsasının amiral gemisi Bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın "stratejik kripto rezervi"ne ilişkin açıklaması sonrası fırladı. Geçen hafta 78.500 dolar barajına düşen Bitcoin dün 93 bin doları geçti. Peki Bitcoin bugün ne kadar? İşte kripto para piyasası...

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Trump'ın sözleri Bitcoin'i uçurdu! 'ABD'yi kripto başkenti yapacağım' dedi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 06:58

Son haftalarda büyük kayıplar yaşayan kripto para birimi Bitcoin'e ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk yardım geldi. Trump'ın dün stratejik kripto rezervine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların ardından başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimleri yüzde 10 civarında artış gösterdi.

REZERV TALİMATI VERDİ

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD kripto rezervinin, selefi Joe Biden yönetimi tarafından yıllarca süren yozlaşmış saldırıların ardından bu kritik sektörü yükselteceğini savundu. Bu doğrultuda dijital varlıklara ilişkin başkanlık kararnamesinin, Başkanlık Çalışma Grubu'na XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir stratejik kripto rezervi üzerinde ilerleme talimatı verdiğini kaydeden Trump, "ABD'nin dünyanın kripto başkenti olmasını sağlayacağım. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız" dedi.

24 SAATTE 330 MİLYON DOLARLIK DOPİNG

Trump açıklamasının devamında da "Ve tabii ki Bitcoin ve Ethereum, diğer değerli kripto para birimleri gibi rezervin kalbi olacak. Ben de Bitcoin ve Ethereum'u seviyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'ın piyasayı yeniden canlandırma hamlesi olarak gösterilen bu açıklamaları karşılığını çok geçmeden buldu. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin de dahil olmak üzere küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 11’den fazla artarak 3 trilyon 110 milyar dolara yükseldi.

BITCOIN NE KADAR?

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10’a yakın artarak 93 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin TSİ 06.40 itibarıyla da 92 bin 762 dolardan işlem görüyor. Bu kura göre Bitcoin'in haftalık değer kaybı yüzde 3’ün altına inmiş oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

ETHEREUM NE KADAR?
Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 12 artarak 2 bin 457 dolara yükseldi.
ETİKETLER
#Ekonomi
#bitcoin
#ethereum
#Ekonomi
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