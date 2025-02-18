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 | Murat Makas

İki ülkeyi kavgaya tutuşturan kripto para

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei’nin sosyal medya platformu X üzerinden az bilinen “LIBRA” adlı bir kripto varlığı tanıtmasını sert bir dille eleştirdi.

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İki ülkeyi kavgaya tutuşturan kripto para
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:22

Milei, 14 Şubat’ta yaptığı paylaşımda, bu kripto paranın Arjantin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağını ifade etmişti. Ancak “LIBRA”, kısa sürede ani dalgalanmalar yaşayarak birçok yatırımcının zarar etmesine neden oldu. Yatırımcılar, paralarını kaybettikleri için büyük tepki gösterirken, Arjantin muhalefeti ise Milei’nin bu tür riskli bir varlığı teşvik ederek halkı zarara uğrattığını savundu. Muhalefet milletvekilleri, Milei’yi “dolandırıcılığı teşvik etmekle” suçlayarak meclise görevden alma talebinde bulunacaklarını duyurdu.

DOLANDIRICILIK KANITLANIRSA CİDDİ SORUN

Sheinbaum, Ulusal Saray’daki basın toplantısında konunun ciddiyetine dikkat çekerek, bir devlet başkanının özel bir projeyi teşvik etme yetkisinin sınırlı olduğunu belirtti. Sheinbaum, Milei’nin paylaşımlarının kamu güvenini zedeleyebileceğini ve ekonomik istikrarsızlığa yol açabileceğini vurguladı. Ayrıca, böyle bir tanıtımın dolandırıcılık içerdiği kanıtlanırsa, bunun çok daha ciddi bir mesele olacağını ifade etti. Sheinbaum, ekonomik gücün siyasi olandan bağımsız olması gerektiğini vurgulayarak, hükümetlerin halkın yararına, özel sektörün ise topluma fayda sağlayan projeler üretmekle yükümlü olduğunu söyledi. Sheinbaum'un açıklamaları, Latin Amerika'da devlet liderlerinin ekonomik konularda şeffaf olması gerektiğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Libra Token (LIBRA) nedir?
Libra Token Arjantin Başkanı Javier Milei'nin sosyal medya üzerinden destek sağladığı ve tanıtımının ardından paylaşımı kaldırmasıyla spekülasyonlara sebep olan bir memecoin'dir.
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#arjantin
#kripto para
#ekonomi
#yatırım
#javier milei
#Memecoin
#Libra
#Ekonomik Istikrarsızlık
#Latin Amerika
#Ekonomi
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