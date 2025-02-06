SEC kripto paralara bakış açısını değiştiriyor! Kripto dünyası heyecanlı: Düzenlemelerde yeni dönem

06 Şubat 2025 17:25 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:34

Kripto'nun yeşil ışığı SEC 'Sağduyu' kuralları sözü verdi. Salı günü (4 Şubat), SEC'nin Kripto Görev Gücü yayına girdi ve Web3 alanı için yeni bir çağ başlattı.

SEC'in dönüşü boşlukta gerçekleşmedi. Kongre, kripto yatırımcıları ve Beyaz Saray'dan dijital varlıklara yönelik düzenleyici yaklaşımı modernize etme yönünde baskı artıyor. SEC, kripto düzenlemelerinde yeni döneme giriş yaptı.

KRİPTO GÖREV GÜCÜ NELERİ ELE ALACAK?

Salı günü ABD'nin "kripto ve yapay zeka (YZ)" çarı David Sacks, kripto mevzuatını Kongre'den geçirmenin zaman aldığını ancak önümüzdeki altı ay içinde bunun başarılabileceğini iddia etti.

ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi türü olan stablecoin'ler için öngörülebilir bir düzenleyici ortam oluşturmak üzere tasarlanan yasa tasarısı, stablecoin ödemeleri için kurallar ve stablecoin ödemelerini ABD para birimi, Federal Rezerv banknotları veya Hazine bonoları gibi varlıklarla destekleme gereklilikleri oluşturuyor.

Bu çabalar, Başkan Donald Trump'ın Amerika'yı dünyanın kripto para başkenti haline getirmeyi hedeflemesinin ardından geldi. ABD'nin kripto para sektörü için yönergeler oluşturma yönündeki on yılı aşkın uzun geçmişinde attığı son adım olarak değerlendiriliyor.

SEC TEMKİNLİ

SEC, yeni oluşturulan Kripto Görev Gücü'nün kripto şirketlerinin yasayı çiğneyip çiğnemedikleri konusunda tahminde bulunmamaları için net bir rota belirlemesini istedi. Amacının ise yatırımcıları dolandırıcılıklardan ve hilelerden korurken kripto için gerçekten mantıklı kurallar oluşturmak olarak gösterdi.

SEC'den gelen açıklama şöyle;

“Daha iyi bir düzenleyici ortama yönelik yeni taahhüt, herhangi bir kripto para veya token'ın onaylanması olarak görülmemelidir. Bu token'lar veya coin'ler bizim yetki alanımıza girsin veya girmesin, Komisyon hiçbir zaman hiçbir ürünü veya hizmeti onaylamaz; SEC onay mührü diye bir şey yoktur. Coin'ler ve token'lar üretmek kolaydır. İnsanlar uzun vadeli net bir değer önerisi olmayan bir token veya ürün satın almak isterlerse, bunu yapmaktan çekinmemeliler ancak bir gün fiyatı düşerse şaşırmamalılar.”