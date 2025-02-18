Kanada'da ters dönen uçağın kaza anları! Yolcular yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Delta Air Lines'a ait, 4 mürettebat ve 76 yolcudan oluşan uçak, ABD'nin Minneapolis şehrinden havalandı. Kanada'nın Toronto şehrinde bulunan Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparken ters dönen uçakta, şans eseri kimse hayatını kaybetmedi, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Biri çocuk 3 kişinin ise durumlarının ağır olduğu açıklandı.

''YARASALAR GİBİ BAŞ AŞAĞI ASILI KALDIK''

Kaza anına ilişkin görüntüler ve uçak içinden görüntüler ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Yolcular, ters dönen uçağın içinden görüntüler paylaşarak, ''Uçağımız düştü, baş aşağı duruyor'' paylaşımlarında bulundular. Yolculardan John Nelson, sosyal medya hesabı Facebook'ta yayımladığı videoda, ''Çoğu insan iyi görünüyor. Hepimiz iniyoruz'' açıklamasında bulundu.

CNN International'a da açıklamalarda bulunan Nelson, inişten önce olağandışı bir şey olmadığını söyledi ve kaza anını şöyle anlattı:

“Yan yattık, sonra sırt üstü döndük. Uçağın sol tarafında büyük bir alev topu vardı. Yolcular, baş aşağı asılı kaldı. Bazı yolcuların yardıma ihtiyacı vardı bazıları ise kendi imkanlarıyla inmeyi başardılar.''

Bir başka yolcu ise uçağın ters dönüp baş aşağı kalmalarını ''Az önce bu uçağın içindeydik. Önce yere çarptık ve sonra yan yattık. Hepimiz bir yarasa gibi baş aşağı asılı kaldık" sözleriyle anlattı.

İNSANLAR TIRMANARAK ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde, itfaiye ekiplerinin köpük sıktığı devrilen uçaktan insanların tırmanarak çıktığı görülüyor.

Yolcular ayrıca havaalanı personeli tarafından uçağın kapılarından çıkarıldı ve bazıları daha sonra uçağın girişinden koşarak uzaklaştı.