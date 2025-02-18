Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Kanada'da ters dönen uçağın kaza anları! Yolcular yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Uçak kazalarına bir yenisi eklendi. ABD'nin Minneapolis şehrinden havalanan Delta Air Lines yolcu uçağı Kanada'nın Toronto şehrine inişi sırasında ters döndü. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada, yolcular yaşadıkları korku dolu anları anlattılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
CNN
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 12:08

Delta Air Lines'a ait, 4 mürettebat ve 76 yolcudan oluşan uçak, ABD'nin Minneapolis şehrinden havalandı. Kanada'nın Toronto şehrinde bulunan Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparken ters dönen uçakta, şans eseri kimse hayatını kaybetmedi, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Biri çocuk 3 kişinin ise durumlarının ağır olduğu açıklandı.

''YARASALAR GİBİ BAŞ AŞAĞI ASILI KALDIK''

Kaza anına ilişkin görüntüler ve uçak içinden görüntüler ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Yolcular, ters dönen uçağın içinden görüntüler paylaşarak, ''Uçağımız düştü, baş aşağı duruyor'' paylaşımlarında bulundular. Yolculardan John Nelson, sosyal medya hesabı Facebook'ta yayımladığı videoda, ''Çoğu insan iyi görünüyor. Hepimiz iniyoruz'' açıklamasında bulundu.

CNN International'a da açıklamalarda bulunan Nelson, inişten önce olağandışı bir şey olmadığını söyledi ve kaza anını şöyle anlattı:

“Yan yattık, sonra sırt üstü döndük. Uçağın sol tarafında büyük bir alev topu vardı. Yolcular, baş aşağı asılı kaldı. Bazı yolcuların yardıma ihtiyacı vardı bazıları ise kendi imkanlarıyla inmeyi başardılar.''

Bir başka yolcu ise uçağın ters dönüp baş aşağı kalmalarını ''Az önce bu uçağın içindeydik. Önce yere çarptık ve sonra yan yattık. Hepimiz bir yarasa gibi baş aşağı asılı kaldık" sözleriyle anlattı.

İNSANLAR TIRMANARAK ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde, itfaiye ekiplerinin köpük sıktığı devrilen uçaktan insanların tırmanarak çıktığı görülüyor.

Yolcular ayrıca havaalanı personeli tarafından uçağın kapılarından çıkarıldı ve bazıları daha sonra uçağın girişinden koşarak uzaklaştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Uçak kazaları en çok ne zaman olur?
En çok kaza kalkış ve iniş sırasında gerçekleşiyor. ABD'li havacılık şirketi Boeing'in araştırmasına göre uçakların kalkış ve iniş evreleri, uçak seyahati sırasındaki diğer evrelerden istatistik olarak daha tehlikeli. Çünkü bu iki evrede pilotların ortaya çıkan bir sorunu düzeltmek için sahip oldukları zaman çok daha az.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toronto'da uçak kazası: İniş sırasında ters döndü! İlk görüntüler geldi
Felaket habercisi kıyamet balığı yine insanların karşısına çıktı! Herkesi endişe sardı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.