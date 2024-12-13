Kanada’dan ABD’ye vergi misillemesi! Sınır hattı gerildi

13 Aralık 2024 09:20 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:21

Kanada, ABD’nin olası gümrük vergilerine karşı ham petrol ve kritik mineralleri kapsayan ihracat vergisi planını masaya yatırdı. Başbakan Trudeau, “Misilleme yapmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Kanada​, ABD​'nin olası ek gümrük vergilerine karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Başbakan Justin Trudeau ve ekibi, Amerikan yönetiminin Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 oranında vergi getirmesi durumunda, misilleme olarak bazı emtialara ihracat vergisi koymayı değerlendiriyor.

HAM PETROL VE MİNERALLER GÜNDEMDE

Kanada'nın bu kararı, özellikle enerji ve kritik mineraller gibi stratejik ürünleri kapsayabilir. Bilgilere göre ham petrol, potas ve uranyum gibi ürünler listede ön sırada. Kanada’dan ihraç edilen ham petrolün neredeyse tamamı ABD’ye giderken, bu adımın iki ülke arasındaki ticarete büyük etki yapabileceği belirtiliyor.

TRUDEAU: "KARŞILIK VERMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Başbakan Trudeau, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “ABD’nin gümrük vergisi planı hayata geçerse, biz de sessiz kalmayacağız. Misilleme için her seçeneği masaya yatırıyoruz” dedi. Trudeau, ABD’li siyasetçilere ve iş dünyası temsilcilerine baskı yapmanın yollarını araştırdıklarını da belirtti.

BAKAN FREELAND'DAN AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Chrystia Freeland, çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, federal ve eyalet yönetimlerinin bu konu üzerinde kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Freeland, kritik mineraller ve metallerin ihracatına yönelik ciddi tedbirlerin görüşüldüğünü vurguladı.