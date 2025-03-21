Kanadalı vekilden Donald Trump'a sert tepki: Kimse o gangsterin yüzüğünü öpmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanadalılar arasındaki gerginlik sürüyor. Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasına dair ısrarı sürerken Kanada parlamentosu üyesi Charlie Angus'tan sert tepki geldi. ABD'de yaşayan Kanadalı ve Avrupalıları uyaran Angus, 238 Venezuela vatandaşının El Salvador'daki mega hapishaneye sınır dışı edilmesinin ardından, kendilerinin de aynı risk altında bulunduğunu ileri sürüldü.

''KANADA ASLA O GANGSTERİN YÜZÜĞÜNÜ ÖPMEYECEK''

Angus, "Trump'ın bunu başarabileceğini biliyoruz, bir Kanadalının, bir Almanın veya İngiltere'den birinin alınıp El Salvador'daki bir toplama kampına sınır dışı edilmemesi için hiçbir neden yok." dedi. Bir santim bile geri adım atılmaması gerektiğini savunan Kanadalı siyasetçi, "Kanada bu zamanda kararlı durmalı. İnsanları ABD'ye seyahat etmemeye, boykotu sürdürmeye, güçlü kalmaya çağırıyorum çünkü Kanada asla o gangsterin yüzüğünü öpmeyecek." ifadelerini kullandı.

'AMERICANO' YERİNE 'CANADIANO'

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Trump'a sinirlenen Kanadalılar, menülerinden 'Americano' kahvesini çıkarıp yerine 'Canadiano' yazdılar. Toronto'da bulunan 'Cafe Belem' isimli kahve dükkanının sahibi William Oliveira, dükkanının siyasetten uzak bir yer olmasını istese de Kanada'ya destek vermenin önemli olduğunu belirterek, "Kendimiz olmak için ayağa kalkmak ve başkaları tarafından itilip kakılmayacağımızı hatırlatmak iyi bir şey" dedi.