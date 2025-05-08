Kapısında 70 bin tane lolipop görünce neye uğradığını şaşırdı! Gizem kısa sürede çözüldü

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Holly LaFavers, kapısına gelen 70 bin adet lolipop ile neye uğradığı şaşırdı. Holly, olayı araştırdığında ise altından 8 yaşındaki oğlu çıktı.

Holly LaFavers, bir gün kapısının önünde onlarca lolipop kolisi gördü ve büyük bir şaşkınlığa uğradı. Sürpriz teslimatın nasıl ve neden gerçekleştiğini anlamak için hesap hareketlerine bakan Holly, gerçekten de bu şekerler için 4 bin dolar harcandığını fark etti.

70 BİN LOLİPOP SİPARİŞİ

Holly'nin oğlu 8 yaşındaki Liam ise gizemi ortadan kaldırdı ve arkadaşlarına vermek için lolipop siparişi verdiğini söyledi. Holly sadece kısa bir süre telefonunu oğluna verdiğini ve o esnada 70 bin lolipop siparişi verdiğini anlattı. Holly, ''Oğlum bana bir parti vermek istediğini, partide de arkadaşlarına lolipop vermek istediğini söyledi.'' dedi.

''SAYIYI GÖRDÜĞÜMDE BAYILACAKTIM''

Oğlunun arkadaşlarına karşı nazik ve dost canlısı olduğunu söyleyen Holly, ''Sayıyı gördüğümde neredeyse bayılacaktım'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Satıcı şirket ile iletişime geçen Holly, lolipopları iade etmenin kolay olmadığını ifade etti.

EBEVEYNLERE UYARI

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşadıklarını anlatan Holly, ''Kötü bir sürpriz ile karşılaşmak istemiyorsanız telefonunuzun bazı ayarlarını değiştirin'' diyerek uyarıda bulundu.

New York Post'un haberine göre Holly, bankayla ve birkaç haber kanalıyla görüşmenin ardından parasını geri alabildiğini söyledi.