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 | Berkay Alptekin

Kaplumbağanın kabuğunu kırınca içinden çıkanlar şoke etti! 'Onları oraya nasıl soktunuz?'

İnternette paylaşılan bir video kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, çok konuşulmaya başlandı. Videoda bir kişinin kaplumbağanın kabuğunu kırarak içinden para, mücevher ve değerli eşyalar çıkardığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde bir kişi kaplumbağanın kabuğunu kırarak kabuğun içinde saklandığı ileri sürülen eşyaları buldu.

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Kaplumbağanın kabuğunu kırınca içinden çıkanlar şoke etti! 'Onları oraya nasıl soktunuz?'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 09:40

İnternette, sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video kısa sürede çok konuşulmaya başlandı. Görüntülerde bir kişi, elindeki çekiçle bir kaplumbağanın kabuğunu kırarak içinden çıkanları ortaya çıkarıyor. Ancak izleyenleri asıl şaşkına çeviren şey, çatlayan kabuğun içinden para, mücevher ve değerli eşyaların çıkması oldu.

Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken, sosyal medya kullanıcılarının tepkileri de gecikmedi. Bir kullanıcı, "Onları oraya nasıl soktunuz?" diye sorarken, bir başkası "Kaplumbağanın bundan haberi var mı?" yorumunda bulundu.

KURGU TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Bazı kullanıcılar görüntülerin kurgu olduğunu ileri sürerken, bazıları ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gerçek mi, kurgu mu bilinmez ama bu video, sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri olmayı başardı!

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Sıkça Sorulan Sorular

Kaplumbağa ne kadar yaşar?
Kara kaplumbağaları boyutlarına göre değişerek 40 yıl ile 200 yıl arası yaşarlar. Kara kaplumbağaları çok yavaş hareket eder. En fazla 0.17 km hızla koşabilirler. Küçük kaplumbağalarda cinsiyet ayrımı yapılamaz.
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