Kaplumbağanın kabuğunu kırınca içinden çıkanlar şoke etti! 'Onları oraya nasıl soktunuz?'

İnternette, sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video kısa sürede çok konuşulmaya başlandı. Görüntülerde bir kişi, elindeki çekiçle bir kaplumbağanın kabuğunu kırarak içinden çıkanları ortaya çıkarıyor. Ancak izleyenleri asıl şaşkına çeviren şey, çatlayan kabuğun içinden para, mücevher ve değerli eşyaların çıkması oldu.

Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken, sosyal medya kullanıcılarının tepkileri de gecikmedi. Bir kullanıcı, "Onları oraya nasıl soktunuz?" diye sorarken, bir başkası "Kaplumbağanın bundan haberi var mı?" yorumunda bulundu.

KURGU TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Bazı kullanıcılar görüntülerin kurgu olduğunu ileri sürerken, bazıları ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gerçek mi, kurgu mu bilinmez ama bu video, sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri olmayı başardı!