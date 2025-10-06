Menü Kapat
 Banu İriç

Kar fırtınası yüzünden bin kişi mahsur kaldı: 3 gün sonra temas kuruldu

Dünyada dağcılığın zirve merkezlerinden Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı. Yaşanan kar fırtınasında bin kişi dağda mahsur kalırken 3 gün sonra ancak iletişime geçildi. Bazı dağcılar kurtarılırken bazılarıyla hala iletişime geçilemedi.

06.10.2025
06.10.2025
saat ikonu 06:09

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan ’nın doğu yamacında yürüyüş yapan ekip kar fırtınasına yakalandı. Mahsur kalanların ancak yarısına ulaşılabildi.

YARISINA ULAŞILABİLDİ

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında nedeniyle mahsur kalan bin kişinin yaklaşık yarısına ulaşıldı. Çin basınında yer alan haberlere göre; 350 kişinin yerel köylüler ve profesyonel ekipler tarafından kurtarılarak Qudang adlı kasabaya getirildiği bildirildi. Ayrıca 200’den fazla kişiyle temas kurulduğu aktarıldı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, bölgede mahsur kalan diğer kişilerin de kademeli olarak ekipler eşliğinde Qudang kasabasına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

BİN KİŞİ MAHSUR KALDI

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında 3 Ekim akşamı başlayan kar fırtınası bölgeye ulaşımı engellemiş, dağ yürüyüşü yapan yaklaşık bin kişinin kamplarda mahsur kaldığı açıklanmıştı. Karı temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi seferber edilirken, bölgeye girişler geçici olarak askıya alınmıştı.

