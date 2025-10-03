Menü Kapat
Hava Durumu
Vatandaşın kabusu geri döndü! Çin'den geldi tüm şehri istila etti

Sakarya'da kahverengi kokarcalar şehri adeta istila etti. Ana vatanı Çin, Japonya, Tayvan olan istilacı kahverengi kokarca böceği Amerika, daha sonrasında Avrupa'nın tamamına yayıldıktan sonra 2017 yılında ilk olarak Artvin ve İstanbul'da tespit edildi. Vatandaşları tedirgin eden böcekler için yetkililere çağrıda bulunuldu.

Vatandaşın kabusu geri döndü! Çin'den geldi tüm şehri istila etti
Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında ile 'da görülen kahverengi kokarca böceği, 'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde de yoğun şekilde görüldü.

Vatandaşın kabusu geri döndü! Çin'den geldi tüm şehri istila etti

AVRUPA'NIN TAMAMINA YAYILDI

Ana vatanı Çin, Japonya, Tayvan olan istilacı kahverengi kokarca böceği Amerika, daha sonrasında 'nın tamamına yayıldıktan sonra 2017 yılında ilk olarak Artvin ve İstanbul'da tespit edildi. Halihazırda Türkiye'de 17 ilde görülmeye devam eden bu canlı, saldığı kokuyla etrafına türünü çağırarak çoğalabiliyor. Kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor.

Vatandaşın kabusu geri döndü! Çin'den geldi tüm şehri istila etti

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Üreticilerin kabusu haline gelen kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmak için ise samuray arıcığı bile duruma engel olamadı. Uzun zamandır Sakarya’da nadiren görülen bu böcek, Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yeniden görülmeye başlandı. Evlerin, okulların ve duvarların üzerinde yoğun şekilde görülen böcekler vatandaşları tedirgin etti.

