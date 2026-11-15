Karadeniz'de büyük gerilim: Romanya karasularında gemilere İHA saldırısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Karadeniz’de de özellikle son aylarda ticari gemiler saldırıların hedefi haline geldi. En Son Romanya'nın Sulina Kanalı yakınlarında üç ticari gemi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

Romanya Başbakanı Luca Niculescu saldırıların ardından silahlı kuvvetlerin savaş uçaklarını iki kez havalandırdığını belirtti. Niculescu, "Bu olaylar kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalini teşkil etmektedir. Bunlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşının neden olduğu güvenlik durumundaki kötüleşmeyi yansıtmaktadır" dedi.

Savunma Bakanı Stefan Radu Oprea ise saldırıların dün gece saatlerinde düzenlendiğini aktararak, can kaybı yaşanmadığını ve gemi mürettebatının gemilerde çıkan yangınları kontrol altına almayı başardığını söyledi.

Oprea, saldırıya uğrayan gemileri "Yunanistan bayraklı petrol ve kimyasal madde tankeri Evia Petrol V ile Saint Kitts ve Nevis bayraklı dökme yük gemisi Marsol ve Ali Najafov adlı petrol ürünleri tankeri" olarak açıkladı. Romanya Savunma Bakanı, Evia Petrol V ve Marsol gemilerinin Sulina Kanalı'nın 4 ve 5 deniz mili güneydoğusunda, Romanya'nın karasuları içinde vurulduğunu bildirdi.