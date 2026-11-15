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Dünya
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 17:29

Karadeniz'de büyük gerilim: Romanya karasularında gemilere İHA saldırısı

Romanya Başbakanı Luca Niculescu, Karadeniz'de Romanya'nın Sulina Kanalı yakınlarında üç ticari gemi İHA'ların hedefi oldu.

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Editor
 Baran Aksoy
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Karadeniz'de büyük gerilim: Romanya karasularında gemilere İHA saldırısı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 17:29

ile arasındaki savaş devam ediyor. Karadeniz’de de özellikle son aylarda ticari gemiler saldırıların hedefi haline geldi. En Son 'nın Sulina Kanalı yakınlarında üç ticari gemi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. 

Romanya Başbakanı Luca Niculescu saldırıların ardından silahlı kuvvetlerin savaş uçaklarını iki kez havalandırdığını belirtti. Niculescu, "Bu olaylar kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalini teşkil etmektedir. Bunlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşının neden olduğu güvenlik durumundaki kötüleşmeyi yansıtmaktadır" dedi.

Savunma Bakanı Stefan Radu Oprea ise saldırıların dün gece saatlerinde düzenlendiğini aktararak, can kaybı yaşanmadığını ve gemi mürettebatının gemilerde çıkan yangınları kontrol altına almayı başardığını söyledi. 

Oprea, saldırıya uğrayan gemileri "Yunanistan bayraklı petrol ve kimyasal madde tankeri Evia Petrol V ile Saint Kitts ve Nevis bayraklı dökme yük gemisi Marsol ve Ali Najafov adlı petrol ürünleri tankeri" olarak açıkladı. Romanya Savunma Bakanı, Evia Petrol V ve Marsol gemilerinin Sulina Kanalı'nın 4 ve 5 deniz mili güneydoğusunda, Romanya'nın karasuları içinde vurulduğunu bildirdi.

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#Sulina Kanalı
#Luca Niculescu
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