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 | Berkay Alptekin

Karadeniz'de seyir güvenliği krizi: Rusya, anlaşmayı fesheden belgeyi imzaladı

Rusya Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Mihail Mişustin'ın, Ukrayna ile seyir güvenliğine ilişkin anlaşmayı feshettiği belirtildi. 2012 yılında imzalanmış olan anlaşma kapsamında iki ülke arasında denizin korunması, gemilerin boyutları ve rotaları hakkında bilgi paylaşımı bulunuyordu.

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Karadeniz'de seyir güvenliği krizi: Rusya, anlaşmayı fesheden belgeyi imzaladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:44

Rusya Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin'in Ukrayna ile Rusya arasındaki Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyir güvenliğine ilişkin anlaşmanın feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna hükümetleri arasında 20 Mart 2012'de Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasına yönelik imzalanan anlaşma feshediliyor" ifadelerine yer verildi.

RUSYA İLE UKRAYNA BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNUYORDU

Söz konusu anlaşma gereği, Rusya ile Ukrayna, denizde seyir güvenliği ve denizin korunması konusunda birbirine bilgi iletiyor, gemilerin boyutları ve rotaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuyordu.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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