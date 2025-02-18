Karadeniz'de seyir güvenliği krizi: Rusya, anlaşmayı fesheden belgeyi imzaladı

Rusya Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin'in Ukrayna ile Rusya arasındaki Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyir güvenliğine ilişkin anlaşmanın feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna hükümetleri arasında 20 Mart 2012'de Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasına yönelik imzalanan anlaşma feshediliyor" ifadelerine yer verildi.

RUSYA İLE UKRAYNA BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNUYORDU

Söz konusu anlaşma gereği, Rusya ile Ukrayna, denizde seyir güvenliği ve denizin korunması konusunda birbirine bilgi iletiyor, gemilerin boyutları ve rotaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuyordu.