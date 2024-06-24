Karayip Korsanları'nın oyuncusunu köpekbalığı öldürdü! Kol ve bacakları parçalanmış halde bulundu!
Karayip Korsanları filmindeki rolüyle hafızalara kazınan 49 yaşındaki profesyonel sörfçü Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında yaşamını yitirdi. Perry, ekipler tarafından bacağı ve kolu kopmuş halde bulundu.
Karayip Korsanları filmindeki rolü ile tanınan sörf efsanesi Tamayo Perry, geçtiğimiz günlerde Oahu'nun kıyılarında köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Aynı zamanda sörf eğitmeni olan 49 yaşındaki Tamayo Perry'in cesedi Oahu Adası'nın Kuzey Kıyısındaki Mālaekahana Plajı'nda yerel sörfçüler tarafından bir kolu ve bir bacağı eksik olarak bulundu.
BÖLGEDE UYARI YAPILDI
NTV'nin haberine göre; sağlık ekipleri, Perry'nin birden fazla köpekbalığı saldırısına uğradığını ifade ederken güvenlik görevlileri saldırının ardından bölgede köpekbalığı uyarıları yayınladı.
TAMAYO PERRY KİMDİR?
1975 doğumlu Perry, Oahu'nun doğu tarafında büyümüş ve kariyerini Kuzey Kıyısı'nda sürdürmüştü.
12 yaşında sörf yapmaya başlayan Perry, gençliğinde sörf tahtası ödünç alarak sessiz, yükselen yerel çocuk olarak tanındı.
1997'de en sevdiği sörfçüler Gerry Lopez ve Tom Carroll'dan esinlenerek tüp sürüş stili geliştirdi.
İki yıl sonra Pipeline Masters'ı kazandı oyuncu, 2005'te Pipeline'ın en ünlü sörfçülerinden biri olarak tanındı.