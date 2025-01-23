Kartalkaya'daki otel yangını faciası dünyaya o korkunç anları hatırlattı

23 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:46

Bolu'nun Kartalkaya ilçesindeki otel yangını faciası dünya basınında geniş yer buldu. 79 kişinin hayatını kaybettiği facia dünyaya da unuttuğu korkunç faciaları hatırlattı. Yaklaşık 30 yıldır meydana gelmeyen büyük otel yangını Türkiye'de yürekleri dağlayan olayla yeniden ihmalleri hatırlattı.

Yanan otel için ön hasar tespit raporu tamamlandı: Ya yıkılacak ya da...

Yanan otel için ön hasar tespit raporu tamamlandı: Ya yıkılacak ya da...

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Uzman isim yangının çıkış sebebini TGRT Haber'de açıkladı

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Uzman isim yangının çıkış sebebini TGRT Haber'de açıkladı

Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Türkiye kayıplarına ağlarken yangın felaketi dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası basından birçok medya kuruluşu, Kartalkaya'da yaşanan faciayı manşetlerine taşıdı. İnsanların pencerelerden bağladığı çarşafları kullanarak hayatını kurtarmaya çalıştığı anlar haberlerde yer alırken Türkiye'de meydana gelen bu facia dünyaya da korkunç geçmişi hatırlattı.

Yaklaşık 30 yıldır dünyada meydana gelmeyen büyük otel yangını Grand Kartal Oteli'ndeki faciayla dünyada meydana gelen korkunç otel yangınlarını akıllara getirdi. İşte dünyada onlarca kişinin hayatını kaybettiği otel yangınları ve Türkiye'nin yüreğini dağlayan Kartalkaya'daki otel yangını faciası...

ATLANTA'DA WINECOFF HOTEL YANGINI (ABD-1946)

Amerika Birleşik Devletleri'nin en ölümcül otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Winecoff yangını, binada yangın merdiveni bulunmadığı için 119 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Oteldeki onlarca kişi duman ve alevlerden kaçamadı. Bu facianın ardından yangın güvenlik önlemleri için yeniden düzenlemeye gidildi.

SEUL'DE WESTGATE OTEL YANGINI (GÜNEY KORE - 1971)

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Westgate Otel’de çıkan yangın, ülke tarihindeki en ölümcül yangınlardan biri olarak bilinir. Yangında 162 kişi canından oldu. Yangın sırasında oteldeki güvenlik önlemlerinin yetersizliği dikkat çekmiştir.

ABD'DE MGM GRAND HOTEL YANGINI ( LAS VEGAS - 1980)

MGM Grand Hotel'deki yangın da Kartalkaya'daki iddia gibi restoran nedeniyle çıktı ve hızla yayıldı. Otel yangınında 85 kişi hayatını kaybetti. Korkunç olayın ardından güvenlik sistemlerinde değişiklikler yapılması için karar verildi.

PORTO RİKO'DA DUPONT PLAZA HOTEL YANGINI (1986)

Yangının oteldeki işçi grevi esnasında çıkarıldığı düşünülüyor. Trajik olayda 97 kişi öldü. Yangın hızla yayıldı ve oteldeki birçok kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

TAIPIE'DE WEIERKANG OTEL YANGINI (TAYVAN - 1995)

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki otel yangınında 64 kişi hayatını kaybetti. Facianın ardından yangın güvenliği protokollerinin yetersiz olduğu anlaşıldı. Bu olayın ardından yasalarda değişikliğe gidildi.

KARTALKAYA'DA GRAND KARTAL OTEL YANGINI (TÜRKİYE - 2025)

Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde bulunan otelde çıkan yangın faciaya neden oldu. Otelin restoran bölümünde başlayan yangın kısa sürede tüm katlara sıçradı. Faciada 79 kişi hayatını kaybetti.

İnsanlar yoğun duman nedeniyle yangın merdivenlerine ulaşamadı. Otel odasındaki çarşafları birbirine bağlayarak, pencereden sarkıtıp aşağıya inmeye çalışanlar oldu, yangın saatler sonra kontrol altına alınırken ihmaller gün yüzüne çıktı.

OTEL YANGINLARININ ORTAK NEDENLERİ

Yangın Güvenlik Eksiklikleri: Çoğu otel yangınında güvenlik protokollerinin yetersizliği ön plana çıkar.

Elektrik Arızaları: Elektrik sistemlerinde meydana gelen arızalar büyük yangınlara sebep olabilir.

İnsan Hataları: Dikkatsizlik ve sabotaj, yangınların başlıca nedenlerinden biridir.

Yangın Söndürme Sistemlerinin Eksikliği: Otel yönetimlerinin yangın söndürme sistemlerini ihmal etmesi, yangın sırasında kayıpları artırır.