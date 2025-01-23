Kartalkaya yangın faciasından geriye bu acı kareler kaldı: Evlada son bakış

23 Ocak 2025 08:58 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:36

Bolu Kartalkaya'da bulunan otelde çıkan yangın faciaya neden oldu. Otelin restoran bölümünde başlayan yangın kısa sürede tüm katlara sıçradı. Faciada 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangından geriye ise acı hikayeler ve yürek yakan fotoğraflar kaldı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. 12 katlı otelin restoran bölümünde çıkan korkunç yangında 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı anlara ait görüntü adeta kan dondurdu. Görgü tanıklarının ve kurtulanların anlattıkları facianın boyutunu bir kez daha ortaya koyarken yangından geriye ise yürek yakan hikayeler ve fotoğraflar kaldı. İlgili Haberler Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin içinden kahreden görüntüler! Çocuklardan geriye oyuncaklar kaldı Tanju Özcan TGRT Haber'de soruları cevapladı! Kartalkaya'daki otel yangını faciasında sorumlu aranıyor