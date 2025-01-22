Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin içinden kahreden görüntüler! Çocuklardan geriye oyuncaklar kaldı

22 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:46

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında kahreden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlarca kişiye mezar olan otelin odaları görüntülendi. Görüntülerde odalarda hayatını kaybedenlerden kalan eşyalar dikkat çekti. Bir odada bulunan çocuklardan geriye kalan oyuncaklar ise yürekleri dağladı.

Yangın faciasını fırsata çevirdiler! Cenazeleri taşımak için acılı ailelerden 100 bin TL istediler

Yangın faciasını fırsata çevirdiler! Cenazeleri taşımak için acılı ailelerden 100 bin TL istediler

Türkiye'yi sarsan Bolu​ Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın​ faciasından geriye kalanlar kahretti. 76 kişiye mezar olan yangının ardından kaydedilen görüntüler felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Görüntüde arama kurtarma ekiplerinin tek tek odaları gezdiği, yaralı veya hayatını kaybetmiş vatandaşları aramaları yer alıyor.

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

Odalarda ise hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşların eşyaları yer alıyor.

Bazı odalarda çocuk eşyaları dikkat çekiyor. Odaların bir çoğunda yanma olmadığı ancak yoğun duman sebebiyle isle kaplandığı görülüyor.

OTELİN YANGIN MERDİVENLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan otelin çok tartışılan yangın merdivenleri görüntülendi. Yangın merdivenin binanın içinde olduğu görülüyor. Bir diğer görüntüde ise arama kurtarma ekiplerinin tek tek odaları gezdiği, yaralı veya hayatını kaybetmiş vatandaşları aramaları yer alıyor.