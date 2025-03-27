Karton kutuda bulunan 230 yıllık yemek kitabı! Bir tarif var ki herkesin midesini bulandırıyor

Karton kutuda bulunan 230 yıllık yemek tarifi açık artırmada satılacak. Gürcü bir kadına ait olduğu tespit edilen kitaptaki bir tarif herkesin midesini bulandırıyor.

İngiltere'nin doğu bölgesinde yer alan Norfolk'ta annesinden miras kalan kitapların olduğu bir kutuyu müzayede evine götüren kişinin kutusundan çıkan 230 yıllık yemek kitabı, hem tarihçileri hem de gastronomi meraklılarını şoke etti.

Karton kutunun en altından çıkan 1796 tarihli yemek tarifi kitabı, 18. yüzyılda yaşayan Bayan Casters tarafından kaleme alınmış ve içerisinde 160 tarifin yanı sıra dönemin Londra'daki tedarikçilerinin, aralarında pastırma ve zeytin tüccarlarının da bulunduğu ayrıntılı notlar da yer alıyor.

KİTAPTAKİ BİR BÖLÜM ÇOK DİKKAT ÇEKİYOR

Kitaptaki "Yalancı kaplumbağa çorbası" tarifi bölümü dikkat çekiyor. DailyMail'in haberine göre, gerçek deniz kaplumbağasının yalnızca varlıklı kesim tarafından erişilebilir olduğu o dönemde, Bayan Casters, bu lezzeti taklit etmek için sığır eti, dana başı ve çeşitli baharatlarla oluşturduğu alternatif bir tarif geliştirmiş.

Tarif, aynı zamanda trüf mantarı, morrel, kırmızı biber, limon suyu ve bir şişe içki gibi lüks sayılabilecek malzemeleri de içeriyor.

KİTAPTA DAHA BİRÇOK TARİF BULUNUYOR

Yemek kitabının bazı sayfalarında zamanla oluşmuş lekeler, tariflerin mutfakta gerçekten kullanıldığını gösteriyor. Casters yalnızca yalancı kaplumbağa çorbasıyla sınırlı kalmamış. Fransız usulü omlet, istiridye, makarna ve soğan sosu gibi farklı tariflere de yer vermiş.

Kitapları müzayedeye getiren kişi koleksiyonun annesinden miras kaldığını ancak geçmişine dair fazla bilgi sahibi olmadığını belirtti.

"TARİHE PENCERE AÇIYOR"

Müzayede uzmanı Oscar Crocker, "Bu yemek kitabı gerçek anlamda tarihe bir pencere açıyor. Sadece tariflerle değil aynı zamanda dönemin mutfak alışkanlıklarıyla da ilgili önemli ipuçları taşıyor. Kaplumbağa çorbasının yalancı versiyonu özellikle ilginç çünkü bu tarifin gerçek kaplumbağa yerine başka etlerle yapıldığı anlaşılıyor. Büyük ihtimalle yüksek maliyetinden ötürü" ifadelerine yer verdi.

Orijinal deri cildi yıpranmış olan kitabın yaklaşık 700 sterline alıcı bulması bekleniyor.