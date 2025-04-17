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 | Berrak Arican

Katar Emiri Al Thani ve Rus lider Putin buluştu: Gündem Filistin ve Suriye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Moskova'da görüştü. İki lider görüşmede, Suriye ve Filistin'deki durumu ele aldı. Al Thani, ''İsrail anlaşmaya uymuyor'' derken Putin de sivillerin ölmeye devam ettiğini belirterek Filistin devletinin kurulması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

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Katar Emiri Al Thani ve Rus lider Putin buluştu: Gündem Filistin ve Suriye
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 17:10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani'yi ağırladı. İki lider, görüşmelerinde Filistin ve Suriye'yi konuştu. Geçtiğimiz günlerde Doha'da bir hükümetlerarası komisyon toplantısı yapıldığını hatırlatan Al Thani, "İlişkimiz giderek güçleniyor. Katar genel olarak ve özellikle Orta Doğu'da öncelikli ortaklarımızdan biridir. Bizim aramızda çok uzun yıllara dayanan, iyi bir karşılıklı ilişki geleneğimiz var" ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Al Thani ve Rus lider Putin buluştu: Gündem Filistin ve Suriye

''SİVİLLER ÖLÜYOR! FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI''

Putin, "Elbette bugün sıcak noktalarla ilgili konuları da tartışmamız da çok önemli. Katar'ın İsrail-Filistin ihtilafının çözümü için çok ciddi çabalar sarf ettiğini biliyoruz. Ne yazık ki sizin de dahil olduğunuz girişimler hayata geçirilmedi, Filistin'de siviller ölmeye devam ediyor, bu da günümüzün bir trajedisi, çok ciddi bir trajedi. Biz de sizin gibi uzun vadeli bir çözümün ancak ve ancak Birleşmiş Milletler'in kararıyla, egemen iki devletin kurulmasıyla sağlanabileceğine inanıyoruz. Burada elbette Filistin devletinin kurulmasını kastediyorum" ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Al Thani ve Rus lider Putin buluştu: Gündem Filistin ve Suriye

''SURİYE'DEKİ DURUM BİZİM İÇİN ÖNEMLİ''

Putin, "Suriye'deki durum bizim için ciddi önem taşıyor. Suriye'nin egemen, bağımsız ve bölünmez bir devlet olarak varlığını sürdürmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Suriye halkına insani yardım da dahil olmak üzere yardım sağlama yollarını sizinle görüşmek isteriz. Orada siyasi, güvenlik ve ekonomik açısından çok fazla sorun var" şeklinde konuştu.

''FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL''

Katar Emiri Al-Thani ise Moskova'ya daveti için Putin'e teşekkür ederek, "Bölgedeki sıcak konularda, sıcak noktalarda, Gazze'ye devam eden saldırganlıkta da iş birliğimizi sürdürüyoruz. Biz aylar önce bir anlaşmaya vardık ama ne yazık ki İsrail bu anlaşmaya uymuyor. Ancak biz Katar olarak tarafların tutumlarını birbirine yakınlaştırmak ve Filistin halkının acılarını hafifletecek bir anlaşmaya varmak amacıyla arabuluculuk çabalarımızı sürdürüyoruz. Bizim ve Rusya'nın net ve istikrarlı pozisyonumuz şudur: 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan barış mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Al Thani ve Rus lider Putin buluştu: Gündem Filistin ve Suriye

''YENİ SURİYE YÖNETİMİNİ DESTEKLEMELİYİZ''

Suriye konusuna da değinen Al-Thani, "Birkaç gün önce Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara Katar'daydı. Kendisiyle konuştuk, Suriye ile Rusya arasındaki tarihi bağları, bunların stratejik nitelikte olduğunu belirttik. (Ahmed eş-Şara) Bu iş birliğini, karşılıklı saygı ve iki halkın çıkarlarına saygı temelinde etkileşim kurarak sürdürme kararlılığındadır. Suriye'nin çok zor bir dönemden geçtiği şüphesizdir ve elbette bu ülkenin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması için yeni Suriye yönetiminin isteklerini desteklememiz gerekiyor" dedi.
Putin-Al-Thani arasındaki görüşmee Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov da katıldı.

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