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 | Berrak Arican

Beşar Esad'ın paraları ve gizli belgeleri nasıl kaçırdığı ortaya çıktı! İşte son 48 saatte Suriye'de yaşananlar

Suriye'den kaçarak Rusya'ya sığınan devrik lider Beşar esad'ın gizli belgeleri ve paraları nasıl kaçırdığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar Esad'ın özel jet kullandığını söyleyerek nasıl bir rota izlediğini anlattı.

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Beşar Esad'ın paraları ve gizli belgeleri nasıl kaçırdığı ortaya çıktı! İşte son 48 saatte Suriye'de yaşananlar
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 13:22

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasına günler kala neler yaşandığına dair yeni iddialar ortaya atıldı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan 10'u aşkın kaynak, Beşar Esad'ın ailesini ve kendisine yakın olan isimleri nasıl kaçırdığını, gizli belgeleri ve paraları nasıl yanına aldığını anlattı. Kaynakların açıklamalarına göre, Esad'ın baş ekonomi danışmanı Yaşar İbrahim, değerli malları, Esad'ın yakınlarını, danışmanlarını, sarayında personeli 4 uçuşla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşıdı. İbrahim bu uçuşlar için uçak kiraladı.

48 SAATTE 4 UÇUŞ

İncelenen uçuş takip verilerine göre, “Embraer Legacy 600” tipi uçak, Esad rejimi devrilmeden önceki 48 saat içinde Suriye’ye dört uçuş gerçekleştirdi. Uçağın kuyruk numarası “C5-SKY” idi ve Gambiya’da kayıtlıydı. Bu uçakla son uçuş, Esad'ın Rusya'ya kaçtığı, muhalif grupların ise Şam'a girdiği 8 Aralık 2024 günü yapıldı. Uçuş, Rusya’nın kontrolündeki Hmeymim askeri hava üssünden gerçekleştirildi.

Beşar Esad'ın paraları ve gizli belgeleri nasıl kaçırdığı ortaya çıktı! İşte son 48 saatte Suriye'de yaşananlar

PARALAR, SABİT DİSKLER, BİLGİSAYARLAR...

Uçuş takip verileri, uydu görüntüleri ve 3 kıtadaki ticaret ve havacılık sahiplik kayıtları incelemelerine göre, uçağa siyah çöp poşetlerinin içinde en az 500 bin dolar nakit para, dizüstü bilgisayar, Esad ile İbrahim’e yakın isimlerin bankacılıktan emlake, enerjiden diğer faaliyetlere kadar kurduğu ağ için kullanılan bir kod adı olan “Grup” hakkında kilit istihbarat bilgilerinin yer aldığı sabit diskler taşındı.

Reuters'a konuşan bir üst düzey yetkili, Esad'ın devrilmeden önce kaçırdığı kamu kaynaklarının geri alınması için Ahmed Şara liderliğinde kurulan yeni yönetimin elinden geleni yaptığını söyledi.

Beşar Esad'ın paraları ve gizli belgeleri nasıl kaçırdığı ortaya çıktı! İşte son 48 saatte Suriye'de yaşananlar

İSTİHBARAT HAVALİMANINI SARDI

Esad yönetimi devrilmeden önce gerçekleşen 'operasyon' hakkında paylaşılan bilgilere göre, 6 Aralık 2024 günü muhalif gruplar Şam'a yaklaşırken, 13 koltuklu Embraer uçağı da Şam Uluslararası Havalimanı'na geldi. Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı'nın kamuflaj kıyafetleri giyen 10'u aşkın çalışanı da harekete geçerek havalimanına geldi. Orada bulunan 3 kişinin anlatımına göre, camları filmli bir grup sivil araç, bu esnada bölgeye yaklaştı. İki kaynağa göre, bu araçlar Esad ve Başkanlık Sarayı’nı korumaktan sorumlu Cumhuriyet Muhafızlarına aitti. İddiaya göre, muhafızların burada olması “emirleri Esad’ın verdiğine” de işaret ediyordu.

Beşar Esad'ın paraları ve gizli belgeleri nasıl kaçırdığı ortaya çıktı! İşte son 48 saatte Suriye'de yaşananlar

''BU UÇAĞI GÖRMEDİNİZ!''

Havalimanı güvenliğinin başındaki isim Ghadeer Ali ise istihbarat personelinin uçakla ilgileneceğini söyleyerek, ''Uçak inecek ve onunla ilgileneceğiz. Siz bu uçağı görmediniz'' dediği iddia edildi. Flightradar 24’ün verilerine göre uçak, Abu Dabi'deki Al Bateen İdari Havalimanı'na uçtu. Bu havalimanı üst düzey isimler için kullanılıyordu ve 'sıkı gizliliği' ile biliniyordu. Uçak 48 saatte 4 defa aynı şekilde gitti geldi ve her seferinde inişin ardından uçağa araçlar yanaştı, orada kısa süre kaldı ve kalkıştan kısa süre önce çekildi. İddialara göre, ilk uçak seferinde Esad'ın akrabaları vardı, yanlarında ise nakit para, tablolar ve bazı küçük heykeller götürdüler.

Beşar Esad'ın paraları ve gizli belgeleri nasıl kaçırdığı ortaya çıktı! İşte son 48 saatte Suriye'de yaşananlar

GİZLİ BELGELER TAŞINDI

Uçak, 7 Aralık'ta Şam'a geri geldi, bir saat sonra üçüncü kez Al Bateen’e gitmek üzere havalandı. Bu sefer de uçakta çantalar dolusu para, sabit diskler ve Esad’ın ticaret ağı hakkında bilgi içeren elektronik cihazlar da vardı. Sabit disk ve cihazlardaki bilgilerin mali kayıtlar, toplantı notları, şirket, taşınmaz ve ortaklıkların sahiplik yapıları ve para transferleri, offshore şirketler ve hesapların detayları içerdiği belirtildi. Şam'daki BAE Büyükelçiliği'ne ait araçların da VIP havalimanına yaklaşması, bölgede görülmesi sebebiyle BAE'nin de operasyonlardan haberi olduğu iddia edildi.

Beşar Esad'ın paraları ve gizli belgeleri nasıl kaçırdığı ortaya çıktı! İşte son 48 saatte Suriye'de yaşananlar

ESAD 'LÜBNAN UÇAĞI' İLE KAÇTI

8 Aralık 2024 günü silahlı muhalifler Şam'a ulaştı. Esad ise Rusya güçleri ile beraber Lazkiye'ye kaçtı. Gece yarısı C5-SKY uçağı son kez Al Bateen'den ayrıldı ve Humus üzerindeyken takip sistemi kapatıldı. 6 saat üzerinde yeniden Humus üzerinde sinyal alındı, uçağın Abu Dabi'ye doğru hareket ettiği anlaşıldı.

Esad’ın baş ekonomi danışmanı İbrahim'in uçağı Lübnanlı iş insanı Mohamad Wehbe'den kiraladığı öne sürüldü. Reuters, Wehbe'ye ulaştığında ise uçağın kendisinin olmadığını, 'bazen' kiraladığını söyledi. Fakat kimden kiraladığına dair bilgi vermedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Beşar Esad neden kaçtı?
Kasım 2024'te Suriyeli muhaliflerden oluşan bir koalisyon, Esad'ı devirmek amacıyla ülkeye karşı çeşitli saldırılar düzenledi. Muhalif birlikler, 8 Aralık'ta Şam'a girerken Esad, Moskova'ya kaçtı ve Rusya hükûmeti tarafından kendisine siyasi sığınma hakkı verildi.
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