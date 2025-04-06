Suriye'de 100'ün üzerinde kimyasal silah tesisi! Hepsi Beşar Esad döneminde gizlendi

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün devirdiği Beşar Esad döneminden kalma 100'ün üzerinde kimyasal silah tesisi olduğu iddia edildi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), bu tesislerin, Esad rejimi altında kimyasal silahların geliştirilmesi ve araştırılması amacıyla kullanıldığını, bazı tesislerin, mağaralarda veya zor tespit edilebilen yerlerde gizlenmiş olabileceğini belirtti.

SARİN VE HARDAL GAZI

ABD medyasından New York Times'ın haberine göre, kimyasal silah stoklarının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) ile yasaklanan sarin gazı ile klor ve hardal gazı gibi maddeleri içerebileceğine dikkat çekiyor.

ESAD HÜKÜMETİ SİLAHLARI SAKLADI

Öte yandan Esad hükümeti 2013 yılında kimyasal silah stoklarını teslim etmeyi kabul etmişti. Esad hükümeti, Şam yakınlarında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan bir saldırı düzenlemekle suçlanmasının ardından 2013 yılında kimyasal silah stoklarını teslim etmeyi kabul etmişti. Ancak geniş bir kesim tarafından Esad hükümetinin bazı silahları sakladığı ve sonraki yıllarda tekrar kullandığı savunulmuştu.