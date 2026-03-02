Katar Savunma Bakanlığı açıkladı: İran İHA’ları enerji tesislerini vurdu

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gönderilen İHA’lardan birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri’nde Katar Enerji’ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

DETAYLI AÇIKLAMA DAHA SONRA YAPILACAK

Saldırı sonucu oluşan hasar ve kayıpların ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği, konuya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarınca yapılan resmi talimatlara uymaları, söylentilerden kaçınmaları ve yalnızca resmi kanallar aracılığıyla paylaşılan bilgilere itibar etmeleri çağrısında bulundu.