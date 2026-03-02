Menü Kapat
TGRT Haber
 Şenay Yurtalan

Katar Savunma Bakanlığı açıkladı: İran İHA’ları enerji tesislerini vurdu

Katar, İran tarafından gönderilen iki insansız hava aracının enerji tesislerini hedef aldığını açıkladı. Saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı belirtilirken, bakanlık, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Katar Savunma Bakanlığı açıkladı: İran İHA'ları enerji tesislerini vurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
15:23
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
15:23

tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gönderilen İHA’lardan birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri’nde Katar Enerji’ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

DETAYLI AÇIKLAMA DAHA SONRA YAPILACAK

Saldırı sonucu oluşan hasar ve kayıpların ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği, konuya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarınca yapılan resmi talimatlara uymaları, söylentilerden kaçınmaları ve yalnızca resmi kanallar aracılığıyla paylaşılan bilgilere itibar etmeleri çağrısında bulundu.

TGRT Haber
