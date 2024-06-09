'Katı kişi sendromu' ile mücadele eden Celine Dion'un acıları: Kaburgalarım kırıldı

09 Haziran 2024 10:52 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 11:08

2022 yılının son ayında nadir görülen bir hastalık olan 'katı kişi sendromu'na yakalandığını açıklayan Celine Dion, Today Show adlı programda hastalığını anlattı. Omuriliğini ve beynini etkileyen hastalığı ilk kez boğazında hissettiğini söyleyen Dion, "Sanki biri sizi boğuyormuş, gırtlağınıza baskı yapıyormuş gibi hissediyorsunuz" dedi.

Karnında, omurgasında, kaburgalarında, uzuvlarında spazma neden olan hastalığın bazen aşırı şiddetlendiğini söyleyen ünlü sanatçı, "Bazen bunlar o kadar şiddetleniyordu ki bir noktada kaburgalarım kırılmıştı" sözleriyle gündem oldu.

HASTALIKLA MÜCADELESİ BELGESEL OLDU

Öte yandan Celine Dion'un hastalıkla mücadelesi, ''I am: Celine Dion'' isimli belgeselle servis edilecek. Belgesele dair ilk görüntüler ortaya çıktı.

Şarkıcının hastalığını anlattığı ve ölümden döndüğünü söylediği anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.

Dion belgeselde verdiği röportajda "Bana çok nadir görülen bir nörolojik bozukluk teşhisi konuldu ve daha önce hiçbir şey söylemeye hazır değildim ama artık hazırım" dedi.

"Konser vermek zor değil, konseri iptal etmek zor. Her gün çok çalışıyorum ama bunun bir mücadele olduğunu kabul etmeliyim. İnsanlar... Onları özlüyorum." diyen yıldız, "Koşamıyorsam yürüyeceğim. Yürüyemezsem sürüneceğim. Ama durmayacağım" ifadelerini kullandı.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Dünya çapında 1 ila 2 milyon insanı etkileyen katı kişi sendromu, kas spazmlarına ve zamanla kötüleşen ağrılı sertliğe neden olur. Nörolojik ve otoimmün bir hastalık olan katı kişi sendromu, daha aşırı formlarda, insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerini engelleyebilir. Tedavi edilebilir değildir, ancak semptomlar ilaç tedavisi ile yönetilebilir ve hafifletilebilir.