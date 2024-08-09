Katie Price gözaltında! Yüzünü gerdirmek için Türkiye'ye gelmişti!
Türkiye'ye estetik operasyon için gelen İngiliz şarkıcı ve eski model Katie Price, ülkesindeki havalimanında yakalandı. 46 yaşındaki model, hakkında açılan borç davasının duruşmasına katılmadığı suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken 46 yaşındaki Katie Price, estetik ameliyat için bir kez daha Türkiye'ye gelmişti.
426 BİN TL VERDİ
Altıncı kez yüz gerdirme ameliyatı olan Price'ın ameliyatının 10 bin sterline (426 bin TL) mal olduğu öğrenilmişti.
Katie Price, Türkiye'de geçirdiği estetik operasyon dönüşü Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ALACAKLILAR PEŞİNE DÜŞTÜ
Yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı Türkiye'den oyuncu sevgilisi JJ Slater ile beraber dönen 46 yaşındaki model, hakkında açılan borç davasının duruşmasına katılmadığı suçlamasıyla havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.
31 yaşındaki sevgilisi ise valizleri alarak havalimanından ayrıldı. Dün geceyi nezarette geçiren Price, bugün mahkemeye çıkacak.
ESTETİĞE PARA VAR
2019'da iflas ettiğini duyuran Price'ın geçen ay iflas davasının duruşmasına katılması gerekiyordu ancak ünlü isim, estetik yaptırmak için sevgilisi ve oğluyla Türkiye'deydi.