Katil arılar 1 kişiyi öldürdü, yaklaşık 10 kişiyi yaraladı! Kuş barınağında akılalmaz olay

44 yaşındaki Sandeep Purohit, ailesiyle beraber Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan Karnala Kuş Barınak'ını ziyarete gitti. Bir anda katil arı sürüsü, Putohit'in ailesine ve yanlarında bulunan turistlere saldırdı. Toplamda 10 kişi çok kez acı verici bir şekilde arılar tarafından sokuldu. Bu esnada Purohit yere düştü ve başını çarptı. Olay yerine acil servis çağrıldı.

ARI SOKMASI YARALARI OLAN ÇOK SAYIDA KİŞİ

Kuş koruma alanındaki bir personel, olayı şu sözlerle anlattı:

''Saat 11'de kale bölgesinde bir arı saldırısı olduğuna ve çok sayıda yaralı olduğuna dair çağrı aldık. Oraya ulaşmamız yaklaşık 45 dakika sürdü. Kurtarma ekibi, arı sokması yaraları olan çok sayıda kişi ve baygın halde yatan bir adam buldu.''

Görgü tanıkları ise arıların istilasıyla yaklaşık 10 kişinin yerde süründüğünü, bir adamın ise hiç hareket etmeden yattığını anlattı. Yetkililer, arılar ilk saldırdıktan sonra tökezleyip düştüğünü ve baygın kaldığını söyledi.

KALP KRİZİYLE SONUÇLANAN ALERJİK REAKSİYON

Sandeep Purohit kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doktorlar, kalp kriziyle sonuçlanan alerjik bir reaksiyon geçirdiğini düşündüklerini aktardılar. Ancak, resmi ölüm nedeni henüz doğrulanmadı. Panvel Alt Bölge Hastanesi müdürü Dr. Ashok Gite, kesin ölüm nedenini belirlemek için önümüzdeki günlerde kan örneklerinin gönderileceğini söyledi.

Polis ise arı saldırısı olayına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.