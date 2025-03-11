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 | Berrak Arican

Kavganın ardından ilk temas! ABD-Ukrayna heyetleri bir arada: Masada yok yok!

ABD ve Ukrayna heyetleri, Beyaz Saray'daki krizin ardından ilk kez Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bir araya gelecek. ABD ile Ukrayna arasındaki maden anlaşmasının yeniden görüşülmesi bekleniyor. Ukrayna için önemli olan ise yeniden ABD istihbaratını ve askeri yardımları kazanmak. Masada Rusya ile olası ateşkeste neler olabileceği de konuşulacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 10:42

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da kameralar önündeki kavgasının ardından ABD ve Ukrayna heyetleri ilk kez bir araya gelecek. Kritik görüşme Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Cidde şehrinde gerçekleşecek.

Amerikan heyetinde Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz olacak. Heyete Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderlik edecek.

Ukrayna heyetine ise Zelenskiy'nin danışmanı Andriy Yermak başkanlık yapacak.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

ABD'li bakan Marco Rubio, Cidde'ye ulaştı. Yolculuk sırasında ise gazetecilerin sorularını cevapladı. Rubio, Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için kısmi ateşkes önerisini olumlu bularak, "Çatışmayı sona erdirmek için görmemiz gereken türden bir taviz" dedi. Rubio Rusya'nın, Ukrayna topraklarının tamamını ele geçiremeyeceğini vurguladı. Ancak Rus güçlerinin elindeki tuttuğu topraklardan çıkarılmasının güçlüğüne de dikkat çekti.

Ayrıca Ukrayna heyeti ile askeri yardımın tekrar başlaması konusunu da ele alacaklarını aktardı. Moskova ile gelecekte yapılacak görüşmeler için de "Rusya'nın anlaşma için neleri kabul ettiğini belirlemek zorunlu" dedi.

İKİLİ TEMASLAR

Öte yandan Rubio bugünkü temaslar öncesinde Cidde'de Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. İki isim, Gazze'nin yeniden inşası ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Selman ile bir araya geldi.

Zelenskiy, görüşmenin daha çok Ukrayna'ya güvenlik garantilerine dayalı olduğunu söyledi. Ukrayna lideri, bugün Amerikan heyeti ile yapılacak görüşmede de Kiev'in tutumunun yapıcı olacağını vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Trump ve Zelenskiy kavgasında ne oldu?
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti. Trump ve Zelenskiy arasında kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından ikilinin planları iptal olmuş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.
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